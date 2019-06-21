Главные новости дня. Понсе перешел в «Спартак», Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

«Зенит» может купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лоди за 21 миллион при рыночной стоимости 4 миллиона.

«Анжи» сократил долги до 100 миллионов. Клуб сможет играть в ПФЛ.

Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак».

Игроки сборной Зимбабве из-за долгов могут бойкотировать матч-открытие Кубка Африки-2019.

«Спартак» лидирует в гонке за Мирзовым.

Торбинский – о будущем: «Нет у меня вариантов, только если во дворе играть».

Братья Березуцкие останутся в «Витессе». Они будут помощниками Слуцкого.

«Зенит» может подписать Морено. В начале июня у игрока истек контракт с «Ливерпулем».

Агент Вилены: «Спартак» предлагал больше «Краснодара», но для нас важна спортивная составляющая».

ЦСКА на два года продлил контракт с Дзагоевым.

Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру