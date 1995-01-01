«Зенит» может подписать Морено. В начале июня у игрока истек контракт с «Ливерпулем»

«Зенит» интересуется защитником Альберто Морено. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, это один из вариантов усиления защиты, который рассматривают санкт-петербуржцы, но не основной. В начале июня Морено покинул «Ливерпуль», у него истек контракт с клубом.

Над трансфером работает спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.