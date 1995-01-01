Братья Березуцкие останутся в «Витессе». Они будут помощниками Слуцкого 

Что бы 2 укурка взяли и просто так уехали из Голландии? Да их депортировать, под конвоем, придется от туда! ))))))
«Витесс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с Алексеем и Василием Березуцкими.
Зимой этого года они вошли в штаб Леонида Слуцкого в качестве стажеров. В сезоне-2019/20 Березуцкие официально станут помощниками главного тренера.
- «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице Эредивизие по итогам прошлого сезона.
- Команда не смогла выйти в Лигу Европы через матчи плей-офф.