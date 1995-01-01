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    Братья Березуцкие останутся в «Витессе». Они будут помощниками Слуцкого 

    «Витесс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с Алексеем и Василием Березуцкими.

    Зимой этого года они вошли в штаб Леонида Слуцкого в качестве стажеров. В сезоне-2019/20 Березуцкие официально станут помощниками главного тренера.

    • «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице Эредивизие по итогам прошлого сезона.
    • Команда не смогла выйти в Лигу Европы через матчи плей-офф.

    Источник: Официальный сайт «Витесса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6180

      ufos73 48 минут назад

      Что бы 2 укурка взяли и просто так уехали из Голландии? Да их депортировать, под конвоем, придется от туда! ))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8896

      vladimir-7 1 час назад

      Наверно у Березуцких вместе со Слуцким хорошо получается в Витессе,
      знают и понимают друг друга.

      1
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      Рейтинг: +4165

      ilichkadr > vladimir-7 30 минут назад

      Бизнес никто не отменял. Леня в бизнесе профан, а братья Березутские в этом преуспели............

      0
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      ...
      Рейтинг: +8896

      vladimir-7 > ilichkadr 19 минут назад

      Вообще-то, Л.Слуцкий гармонично развит.

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