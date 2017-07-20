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    Игроки сборной Зимбабве из-за долгов могут бойкотировать матч-открытие Кубка Африки-2019

    Сегодня, 21 июня, должен состояться матч-открытие Кубка Африки-2019 между сборными Египта и Зимбабве.

    Однако, как сообщает Associated Press, игроки сборной Зимбабве грозят устроить бойкот встречи.

    Футболисты отказываются тренироваться и принимать участие в играх из-за долгов футбольной ассоциации своей страны.

    В четверг стороны вели переговоры, но так и не пришли к компромиссу.

    Начало матча Египет – Зимбабве запланировано на 23:00 по московскому времени.

    Источник: Associated Press

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1660

      Dellleone 23 минуты назад

      Я всегда думал что они за еду играют, как бы не было это грустно.

      0
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      Рейтинг: +10737

      bset 35 минут назад

      Такое ощущение, что в клубах не платят. А за честь страны можно и так сыграть.

      0
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      Рейтинг: +7368

      Cules2013 > bset 26 минут назад

      Вот тут вы неправы. Зимбабве - это вам ни Нигерия или Кот-д'Ивуар, тут одни ноунеймы играют, половина из которых выступают за африканские клубы. Сомневаюсь, что им там прямо много платят.

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