Игроки сборной Зимбабве из-за долгов могут бойкотировать матч-открытие Кубка Африки-2019

Я всегда думал что они за еду играют, как бы не было это грустно.
Сегодня, 21 июня, должен состояться матч-открытие Кубка Африки-2019 между сборными Египта и Зимбабве.
Однако, как сообщает Associated Press, игроки сборной Зимбабве грозят устроить бойкот встречи.
Футболисты отказываются тренироваться и принимать участие в играх из-за долгов футбольной ассоциации своей страны.
В четверг стороны вели переговоры, но так и не пришли к компромиссу.
Начало матча Египет – Зимбабве запланировано на 23:00 по московскому времени.