Игроки сборной Зимбабве из-за долгов могут бойкотировать матч-открытие Кубка Африки-2019

Сегодня, 21 июня, должен состояться матч-открытие Кубка Африки-2019 между сборными Египта и Зимбабве.

Однако, как сообщает Associated Press, игроки сборной Зимбабве грозят устроить бойкот встречи.

Футболисты отказываются тренироваться и принимать участие в играх из-за долгов футбольной ассоциации своей страны.

В четверг стороны вели переговоры, но так и не пришли к компромиссу.

Начало матча Египет – Зимбабве запланировано на 23:00 по московскому времени.