«Спартак» лидирует в гонке за Мирзовым

Решили прошлогодний Арсенал собрать? ))
«Спартак» ведет активные переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, московский клуб на сегодняшний день лидирует в гонке за 25-летним футболистом. Также на него претендуют «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».
Стоимость сделки может составить 3,5 миллиона евро.
- Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
- За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
- Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.