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    «Спартак» лидирует в гонке за Мирзовым

    «Спартак» ведет активные переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, московский клуб на сегодняшний день лидирует в гонке за 25-летним футболистом. Также на него претендуют «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».

    Стоимость сделки может составить 3,5 миллиона евро.

    • Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
    • За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
    • Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1543

      Евгений Агеев 3 минуты назад

      Решили прошлогодний Арсенал собрать? ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      алдан2014 > Евгений Агеев 2 минуты назад

      У Кононова ностальгия

      0
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      Рейтинг: +886

      алдан2014 4 минуты назад

      А есть ли гонка?Он что Месси?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      giluxa1963 27 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он даже Ростову не нужен а чпартачку пойдет за 5 лямов

      -6
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      Рейтинг: +1317

      Бухбух 28 минут назад

      Это, наверно, на "помощь" Гулиеву.

      0
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      Рейтинг: +6618

      KLIM777 33 минуты назад

      думаю, что журналюги опять ахинею пишут. да нахер он нужен топ клубам. в спартаке там своих мирзовых хватает

      3
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      Рейтинг: -9

      Вальдемар IV > KLIM777 14 минут назад

      так в топ клубы он и не идет

      -2
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      Рейтинг: +782

      Freyd > KLIM777 11 минут назад

      сколько же треша отправляют в спартак,жаль что про зенит молчат

      0
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      Рейтинг: +886

      алдан2014 > Freyd 3 минуты назад

      Тоже начали писать,сегодня за 21лям сватают чела.

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