«Спартак» лидирует в гонке за Мирзовым

«Спартак» ведет активные переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московский клуб на сегодняшний день лидирует в гонке за 25-летним футболистом. Также на него претендуют «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».

Стоимость сделки может составить 3,5 миллиона евро.