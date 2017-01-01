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    Агент Вилены: «Спартак» предлагал больше «Краснодара», но для нас важна спортивная составляющая»

    Мехмет Эсер, агент полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены, подтвердил трансфер футболиста в российский клуб. Футболистом интересовался «Спартак».

    Подтверждаю: Вилена уже подписал контракт с «Краснодаром». Сделка с клубом завершена.

    – Какова длительность контракта?

    – Пять лет.

    – «Спартак» точно не перехватит игрока, как было год назад с Жиго?

    – Де Вильена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и «Спартак».

    Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая.

    «Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем «Спартак».

    – Лига чемпионов – единственный козырь «Краснодара»?

    – Мы просматривали игры обеих команд и решили, что «Краснодар» больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с «Байером» и «Валенсией» в Лиге Европы, когда «Краснодар» играл превосходно.

    Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к де Вильене.

    – Когда на вас вышел «Краснодар»?

    – В апреле. Вариант со «Спартаком» появился позже.

    «Краснодар» никогда столько не платил за футболиста. Кто такой Тонни Вилена?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии15
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      Рейтинг: +407

      Жентус 8 минут назад

      Приплюсуйте к этой статье, еще одну с высказыванием Мане, о том, как его чуть не затащили в Спартак, чтобы загубить карьеру))) У спартаковцев сегодня депрессия начнется после таких новостей.

      0
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      Рейтинг: +4943

      prezent2017 13 минут назад

      Мдя-я-я-я! Спам в числе трансферных аутсайдеров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Томик 44 минуты назад

      "Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая." - интересно, эта фраза была в оригинале интервью(интервью же ведь было на самом деле)? Со всеми этими "конечно", "спортивная составляющая". Или это вольный перевод писателя СЭ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +420

      shikari__ > Томик 29 минут назад

      «Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем «Спартак».
      чтобы не обижался.

      0
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      Рейтинг: +6265

      vka1970 51 минуту назад

      В плане красивой игры агент прав.
      Мы последнее время красотой совсем не блещем.
      Зато у нас есть Пиджак на которого пол сезона некоторые староверы молились ......

      1
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      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV > vka1970 47 минут назад

      дело не только в игре, все понимают, что лучше выиграть за 16 лет существования трофей, чем раз в 16 лет

      0
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      Рейтинг: +8900

      vladimir-7 1 час назад

      Выбор правильный, ведь ЛЧ, а не ЛЕ. Деньги отошли на второй план.

      0
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      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV > vladimir-7 1 час назад

      так лч это тоже деньги, только честно заработанные

      1
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      Рейтинг: +1484

      Krasnodar 123 1 час назад

      Где лжец бывший журналист Карпов со своими лживыми новостями? Слюной брызжет аж!

      3
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      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV > Krasnodar 123 1 час назад

      он писал в мае что де йонг близок к переходу из псв, видимо заплутал

      2
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      Рейтинг: +1762

      Рубинище 1 час назад

      Поумнее Жиго будет. Это хорошо, приехал играть, а не капусту рубить. удачи ему.

      3
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      Рейтинг: +5404

      mihail200606 1 час назад

      Ну да, стабильность не аргумент Спартака щас..

      2
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      Рейтинг: +3526

      ivany4 1 час назад

      Изложил красиво, обстоятельно, и убедительно.
      Посмотрим что будет в предстоящем сезоне.

      5
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      Рейтинг: +2232

      RotBerg 1 час назад

      Шарит агент)

      2
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