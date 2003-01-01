Федун: «Когда я пришел в «Спартак», это был отпрыск богатого знатного рода, но с большими проблемами»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об изменениях в клубе, случившихся при его руководстве. В частности, функционер отметил качество академии.

«С 2003-го, считаю, было сделано достаточно много. Когда я только пришeл в «Спартак», это был отпрыск богатого, древнего-древнего, знатного рода, но, к сожалению, с большими финансовыми проблемами.

Предыдущая система привела к тому, что клуб не имел почти никакой собственности, кроме своей славной истории, имени и титулов. А что ещe хуже, по моему убеждению – почему мне и пришлось включиться, – клуб не имел и будущего. Просто цифра: на контрактах в ту пору числилось 80 футболистов. Причeм непонятно каких. Деньги, получаемые за Лигу чемпионов, испарялись. А из собственности оставалась только убитая база в Тарасовке. И больше не было ничего. Прежняя политика должна была фактически привести к повторению ситуации с «Торпедо». Тренд был именно таков.

Но за 16 лет, как вы знаете, у нас появился лучший стадион. Он был признан не мной, а ФИФА – по итогам чемпионата мира. У нас есть лучшая в России академия – и это тоже не потому, что я так считаю, а исходя из количества воспитанников, играющих по всей стране в командах Премьер-лиги. В том числе и в сборной. Хотя, конечно же, мы могли бы работать ещe лучше. Сейчас завершается процесс передачи тренировочной базы в Тушино, надеюсь, вскоре этот вопрос решится. То есть клуб обладает полной, современной инфраструктурой», – сказал Федун.