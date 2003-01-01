Федун: «Никто не сделал для нашего футбола столько, сколько я»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о своей роли в российском футболе. По мнению функционера, он сделал для его развития больше, чем кто-либо.

— Вы сейчас будто говорите: «Раз вы всe время недовольны, то смотрите: я построил вам стадион, базу, академию, создал все условия и ухожу – а теперь посмотрим, во что вы превратите «Спартак» сами».

— Нет. Это в первую очередь реакция на ситуацию, которая сегодня сложилась. Я не могу владеть клубом 30, 40, 50 лет. Пардон, но рано или поздно я умру. У меня куча детей, нужно заниматься собственными делами, и я не могу постоянно уделять внимание «Спартаку». Ну а уж самое страшное в том, что ты тратишь свои деньги, а взамен получаешь постоянную нервотрeпку.

Когда «Спартак» побеждает, тебя ненавидят болельщики клубов, которые ты победил. Когда «Спартак» проигрывает, тебя ненавидят вообще все. 20 лет жить в условиях постоянного прессинга и ненависти достаточно тяжело. Особенно когда прекрасно понимаешь, что никто не сделал для нашего футбола столько же, сколько я. Да, сейчас примерно то же самое будет делать Галицкий.

Мне никто никогда не помогал: ни государство, ни государственные банки. Я всe делал без копейки помощи со стороны, исключительно за мои деньги и деньги моего старшего партнeра мы выстроили лучшую инфраструктуру. Нам не давали кредиты, как ЦСКА, не существовало никакой поддержки, которая была, к примеру, у «Динамо». Хотя знатных болельщиков у «Спартака» достаточно много.