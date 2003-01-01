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    Федун: «Никто не сделал для нашего футбола столько, сколько я»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о своей роли в российском футболе. По мнению функционера, он сделал для его развития больше, чем кто-либо.

    — Вы сейчас будто говорите: «Раз вы всe время недовольны, то смотрите: я построил вам стадион, базу, академию, создал все условия и ухожу – а теперь посмотрим, во что вы превратите «Спартак» сами».

    — Нет. Это в первую очередь реакция на ситуацию, которая сегодня сложилась. Я не могу владеть клубом 30, 40, 50 лет. Пардон, но рано или поздно я умру. У меня куча детей, нужно заниматься собственными делами, и я не могу постоянно уделять внимание «Спартаку». Ну а уж самое страшное в том, что ты тратишь свои деньги, а взамен получаешь постоянную нервотрeпку.

    Когда «Спартак» побеждает, тебя ненавидят болельщики клубов, которые ты победил. Когда «Спартак» проигрывает, тебя ненавидят вообще все. 20 лет жить в условиях постоянного прессинга и ненависти достаточно тяжело. Особенно когда прекрасно понимаешь, что никто не сделал для нашего футбола столько же, сколько я. Да, сейчас примерно то же самое будет делать Галицкий.

    Мне никто никогда не помогал: ни государство, ни государственные банки. Я всe делал без копейки помощи со стороны, исключительно за мои деньги и деньги моего старшего партнeра мы выстроили лучшую инфраструктуру. Нам не давали кредиты, как ЦСКА, не существовало никакой поддержки, которая была, к примеру, у «Динамо». Хотя знатных болельщиков у «Спартака» достаточно много.

    • 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • При нем клуб один раз стал чемпионом России.
    • В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +15566

      VVM1964 4 минуты назад

      Крик раненной души )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14392

      DVOK68 4 минуты назад

      63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
      При нем клуб один раз стал чемпионом России.
      Сейчас 2019.
      Комментарии излишни.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19599

      gol_kak_sokol 25 минут назад

      В словах Федуна правда, которая еще раз доказывает, что он плохой предприниматель и бизнесмен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +181

      логист 27 минут назад

      Гинер 17 лет у руля ЦСКА а успехов добился гораздо больше чем Федун а денег потрачено в три раза меньше, сам себя не похвалишь.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +209

      Вальдемар IV > логист 6 минут назад

      не гинер а воровской общак харьковской братвы

      -1
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      Рейтинг: +5855

      Asbjorn 40 минут назад

      Пусть даже если свои вкладывал,вкладывал по большей части то глупо,а любить только за то ,что вкладывает деньги,уж простите

      1
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      Рейтинг: +1037

      zabvo9406 46 минут назад

      Оправдываться удел виновных, свои деньги он вкладывал, ты чё вагоны с углем разгружал или в забое работал, или на буровой херачил вахтами!!!? Трудяга, но за стадион спасибо!!!

      1
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      Рейтинг: +807

      Romio-xxx > zabvo9406 41 минуту назад

      Кто как може,так и зарабатывает!!!Ты что ли копейку в стадион вложил?

      2
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      Рейтинг: +4051

      Агасфер 46 минут назад

      "Свои деньги"??? Политработник,помолчи...Да и клуб(как и деньги)не твой,а Алекперова. Чихнёт он и тебя опять нет.

      2
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      Рейтинг: +807

      Romio-xxx 47 минут назад

      А ведь он прав!

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