Главные новости дня. Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар», Чорлука останется в «Локомотиве»

Metaratings: Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар» и выбирает между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Боруссия» Д продлила контракт с главным тренером Фавром.

Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда.

«Локомотив» объявил о переходе Мурило.

«Зенит» предлагал Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год. Игрок отказался.

Кононов хочет видеть в «Спартаке» Левашова, Цорн – Гилерме.

Семин: «Чорлука обязательно останется в «Локомотиве» на следующий сезон».

Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина».

Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ