Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Главные новости дня. Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар», Чорлука останется в «Локомотиве»

    Metaratings: Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар» и выбирает между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Боруссия» Д продлила контракт с главным тренером Фавром.

    Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда.

    «Локомотив» объявил о переходе Мурило.

    «Зенит» предлагал Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год. Игрок отказался.

    Кононов хочет видеть в «Спартаке» Левашова, Цорн – Гилерме.

    Семин: «Чорлука обязательно останется в «Локомотиве» на следующий сезон».

    Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина».

    Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru