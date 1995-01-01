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    Кононов хочет видеть в «Спартаке» Левашова, Цорн – Гилерме

    Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о желании «Спартака» подписать нового вратаря. Мнения главного тренера Олега Кононова и спортивного директора Томаса Цорна по вопросу расходятся.

    «То, что знаю: кандидатура Цорна – это Гилерме, кандидатура Олега Георгиевича – Михаил Левашов. Он с ним работал, считает нормальным вратарем. Это не конфликт, а нормальное рабочее видение», – сообщил Егоров.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +197

      Salamоn 27 секунд назад

      Я считаю,что это полный фарс. На Селихова,если не надеяться,игрока,которого взяли бы в сборную,если бы не травма,и надеяться на игрока молодежной сборной,а брать кого-то,ну откровенно беда. Ну пусть,кто-то из этих заменит Реброва,косячника,если продадут его. №1-Селихов,№2-Максименко!Ребров-привозилово продавать!
      P.S.Братья КБ,если кто не согласен со мной,напишите

      0
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      Рейтинг: +324

      O-Z 30 минут назад

      Берите обоих, будут косячить вместе.

      4
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      Рейтинг: +4807

      Сильвербой 33 минуты назад

      На х...й всех четверых!!! За...ли эти ублюдки!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      JTherry 35 минут назад

      ну началось... насколько можно считать эффективной инвестицию в 34-летнего вратаря, ничего путного не показывающего в Локо и откровенно выбивающего там повышения ЗП? думаю, ничего путного из этого не выйдет... если так пойдет и дальше, Цорн долго не протянет

      0
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      Рейтинг: +773

      Freyd 44 минуты назад

      И Левашов и Гилерме оба среднего уровня,таких в спартаке и так трое

      2
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      Рейтинг: +6148

      ufos73 51 минуту назад

      А фаны ни кого не хотят! Ни новых вратарей, ни пиджака ни Цорна

      6
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      Рейтинг: +1332

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      А Федуну фиолетово, ему все нравится))

      2
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      Рейтинг: +1310

      Бухбух 1 час назад

      Какой бы плохой не был Кононов, но результат будут спрашивать с него, а не с Цорна.

      1
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      Рейтинг: +14374

      DVOK68 1 час назад

      И эти люди работают вместе...Примерно представляю результат работы.

      3
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