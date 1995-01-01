Кононов хочет видеть в «Спартаке» Левашова, Цорн – Гилерме

Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о желании «Спартака» подписать нового вратаря. Мнения главного тренера Олега Кононова и спортивного директора Томаса Цорна по вопросу расходятся.

«То, что знаю: кандидатура Цорна – это Гилерме, кандидатура Олега Георгиевича – Михаил Левашов. Он с ним работал, считает нормальным вратарем. Это не конфликт, а нормальное рабочее видение», – сообщил Егоров.