Кононов хочет видеть в «Спартаке» Левашова, Цорн – Гилерме

Я считаю,что это полный фарс. На Селихова,если не надеяться,игрока,которого взяли бы в сборную,если бы не травма,и надеяться на игрока молодежной сборной,а брать кого-то,ну откровенно беда. Ну пусть,кто-то из этих заменит Реброва,косячника,если продадут его. №1-Селихов,№2-Максименко!Ребров-привозилово продавать!
P.S.Братья КБ,если кто не согласен со мной,напишите
Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о желании «Спартака» подписать нового вратаря. Мнения главного тренера Олега Кононова и спортивного директора Томаса Цорна по вопросу расходятся.
«То, что знаю: кандидатура Цорна – это Гилерме, кандидатура Олега Георгиевича – Михаил Левашов. Он с ним работал, считает нормальным вратарем. Это не конфликт, а нормальное рабочее видение», – сообщил Егоров.
- «Локомотив» уже нашел варианты для замены Гилерме.
- У уроженца Бразилии есть возможность продолжить карьеру в Европе.
- По информации того же Сергея Егорова, Кононов недоволен нынешним вратарем «Спартака» Александром Максименко.