А что Коченков не вратарь?
Медведев, рекордсмен просто так был куплен, к тому же он еще молод, надо дать ему шанс.
И в Казанке есть молодые вратари, на роль третьего вполне сгодятся.
На этой неделе в «Локомотиве» состоялось заседание трансферного комитета. В частности, обсуждался вратарский вопрос.
Клуб не может договориться о новом контракте с Гилерме, в связи с этим намечены кандидатуры на замену голкиперу сборной России. Это Михаил Левашов («Арсенал») и Станислав Крицюк («Краснодар»).
- Левашовым также интересуется «Спартак».
- Гилерме просит у «Локомотива» зарплату 3 миллиона евро в год.
- У Гилерме есть вариант продолжения карьеры за рубежом.