Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    «Локомотив» рассматривает Левашова и Крицюка в качестве замены Гилерме

    На этой неделе в «Локомотиве» состоялось заседание трансферного комитета. В частности, обсуждался вратарский вопрос.

    Клуб не может договориться о новом контракте с Гилерме, в связи с этим намечены кандидатуры на замену голкиперу сборной России. Это Михаил Левашов («Арсенал») и Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6700

      parevg 26 минут назад

      А что Коченков не вратарь?
      Медведев, рекордсмен просто так был куплен, к тому же он еще молод, надо дать ему шанс.
      И в Казанке есть молодые вратари, на роль третьего вполне сгодятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2429

      Fan Loko mik 42 минуты назад

      Крицюк не плохой вратарь, интересно было бы на него посмотреть в ЛОКО!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      lysenkoff 1 час назад

      Фига ему уже 33 года, быстро время пролетело....
      Пора своего ставить какого-нибудь молодого)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +823

      алдан2014 1 час назад

      Давно пора жесче с шантажистами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +598

      klim2m > алдан2014 1 час назад

      Да верно все )) Видимо усатый пристроил уже ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71705
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru