На этой неделе в «Локомотиве» состоялось заседание трансферного комитета. В частности, обсуждался вратарский вопрос.

Клуб не может договориться о новом контракте с Гилерме, в связи с этим намечены кандидатуры на замену голкиперу сборной России. Это Михаил Левашов («Арсенал») и Станислав Крицюк («Краснодар»).