Журналист Алланазаров: «Спартак» вступил в переговоры по Левашову. Думаю, вратарь поедет с москвичами на турнир в Австрию»

Восемь вратарей. Не многовато?
«Спартак» желает заполучить вратаря «Арсенала» Михаила Левашова. Такую информацию сообщил журналист Максим Алланазаров, специализирующийся на московском клубе.
«Насколько удалось узнать, «Спартак» только вчера вступил в контакт с Тулой по переходу Левашова. Думаю, что на турнир в Австрию (Кубок «Пари Матч» Премьер – прим. «Бомбардир») Михаил поедет уже в составе красно-белых, если не случится ничего экстраординарного», – написал инсайдер.
- Рыночная стоимость 27-летнего Левашова – 1 миллион евро.
- В минувшем сезоне РПЛ вратарь провел 15 игр, пропустил 19 голов.
- И «Спартак», и «Арсенал» в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.