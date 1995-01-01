Журналист Алланазаров: «Спартак» вступил в переговоры по Левашову. Думаю, вратарь поедет с москвичами на турнир в Австрию»

«Спартак» желает заполучить вратаря «Арсенала» Михаила Левашова. Такую информацию сообщил журналист Максим Алланазаров, специализирующийся на московском клубе.

«Насколько удалось узнать, «Спартак» только вчера вступил в контакт с Тулой по переходу Левашова. Думаю, что на турнир в Австрию (Кубок «Пари Матч» Премьер – прим. «Бомбардир») Михаил поедет уже в составе красно-белых, если не случится ничего экстраординарного», – написал инсайдер.