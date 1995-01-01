Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Журналист Алланазаров: «Спартак» вступил в переговоры по Левашову. Думаю, вратарь поедет с москвичами на турнир в Австрию»

    «Спартак» желает заполучить вратаря «Арсенала» Михаила Левашова. Такую информацию сообщил журналист Максим Алланазаров, специализирующийся на московском клубе.

    «Насколько удалось узнать, «Спартак» только вчера вступил в контакт с Тулой по переходу Левашова. Думаю, что на турнир в Австрию (Кубок «Пари Матч» Премьер – прим. «Бомбардир») Михаил поедет уже в составе красно-белых, если не случится ничего экстраординарного», – написал инсайдер.

    • Рыночная стоимость 27-летнего Левашова – 1 миллион евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ вратарь провел 15 игр, пропустил 19 голов.
    • И «Спартак», и «Арсенал» в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3133

      порт 18 минут назад

      Восемь вратарей. Не многовато?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2299

      АртурZaСМ 1 час назад

      Гильерме теперь вот Левашов, пусть еще обратят свой взор на Джанаева, Песьякова, Беленова. Чем все эти товарищи сильнее тех же Максименко и Селихова? Один лишь подобный интерес вызывает одни огорчения... Команде нужно реальное усиление... УСИЛЕНИЕ!!! , а не обмен шила на мыло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3515

      vladik12 1 час назад

      Какой же шлак едет в "Спартак". Всевышний, избавь же нас от этого!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71705
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru