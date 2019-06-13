У Гилерме есть вариант продолжения карьеры в Европе

Вратарь «Локомотива» Гилерме не может договориться с клубом о новом контракте. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке», однако есть вариант и в Европе, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Гилерме не готов подписывать [контракт] на 1,9 миллиона евро в год, по схеме 1+1. Есть «Спартак» (где Томас Цорн – за) и что-то в Европе, но там не дадут и 1,9. Желько Тадич (агент Гилерме – прим. «Бомбардир»), решай!» – написал Егоров в телеграм-канале.