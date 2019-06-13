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    У Гилерме есть вариант продолжения карьеры в Европе

    Вратарь «Локомотива» Гилерме не может договориться с клубом о новом контракте. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке», однако есть вариант и в Европе, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Гилерме не готов подписывать [контракт] на 1,9 миллиона евро в год, по схеме 1+1. Есть «Спартак» (где Томас Цорн – за) и что-то в Европе, но там не дадут и 1,9. Желько Тадич (агент Гилерме – прим. «Бомбардир»), решай!» – написал Егоров в телеграм-канале.

    • В сезоне-2018/19 Гилерме провел за «Локомотив» 42 матча во всех турнирах (17 – на ноль) и пропустил 43 гола.
    • В составе «Локомотива» Гилерме стал чемпионом России.
    • Футболист играет в РПЛ с 2007 года.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    13.06.2019 23:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      O-Z 45 секунд назад

      атлетико паранаэнсе отличное продолжение карьеры будет. досвидос.

      0
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      Рейтинг: +523

      VVadic 3 минуты назад

      В Турцию пусть валит!

      0
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