Журналист Симонов: «Вероятность трансфера Гилерме в «Спартак» довольно высокая»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о возможном переходе вратаря «Локомотива» и сборной России Гилерме в «Спартак». Источники другого корреспондента издания Дмитрия Симонова также подтверждают готовящийся трансфер.

«На данный момент мои источники оценивают вероятность Гили в «Спартаке» как довольно высокую», – написал Симонов.