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    Журналист Симонов: «Вероятность трансфера Гилерме в «Спартак» довольно высокая»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о возможном переходе вратаря «Локомотива» и сборной России Гилерме в «Спартак». Источники другого корреспондента издания Дмитрия Симонова также подтверждают готовящийся трансфер.

    «На данный момент мои источники оценивают вероятность Гили в «Спартаке» как довольно высокую», – написал Симонов.

    • В сезоне-2018/19 Гилерме провел за «Локомотив» 42 матча во всех турнирах (17 – на ноль) и пропустил 43 гола.
    • В составе «Локомотива» Гилерме стал чемпионом России.
    • Футболист играет в РПЛ с 2007 года.

    Источник: Твиттер Дмитрия Симонова

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +126

      GSmall 7 минут назад

      А я оцениваю этот переход,как невероятно низкий

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3515

      vladik12 > GSmall 4 минуты назад

      Посмотрим, чья возьмет).

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