Журналист Симонов: «Вероятность трансфера Гилерме в «Спартак» довольно высокая»

А я оцениваю этот переход,как невероятно низкий
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о возможном переходе вратаря «Локомотива» и сборной России Гилерме в «Спартак». Источники другого корреспондента издания Дмитрия Симонова также подтверждают готовящийся трансфер.
«На данный момент мои источники оценивают вероятность Гили в «Спартаке» как довольно высокую», – написал Симонов.
- В сезоне-2018/19 Гилерме провел за «Локомотив» 42 матча во всех турнирах (17 – на ноль) и пропустил 43 гола.
- В составе «Локомотива» Гилерме стал чемпионом России.
- Футболист играет в РПЛ с 2007 года.