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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет купить у «Локомотива» Гилерме

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» заинтересован в подписании голкипера «Локомотива» Гилерме.

    33-летний футболист пока не может договориться с железнодорожниками о продлении контракта. Он просит 3 миллиона евро в качестве подписного бонуса и такую же зарплату. Руководство москвичей считает эти требования завышенными.

    Контракт с Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре и с июля он может вести переговоры с другими клубами. При этом, как утверждает источник, ранее «Спартак» уже почти договорился с тульским «Арсеналом» о переходе вратаря Михаила Левашова, отступные за которого составляют 1 миллион евро.

    Теперь же «Спартак» будет пытаться договориться с Гилерме. В случае прихода нового голкипера, москвичи могут отдать Александра Селихова в аренду «Крыльям Советов».

    • В сезоне-2018/19 Гилерме провел за «Локомотив» 42 матча во всех турнирах (17 – на ноль) и пропустил 43 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии21
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      Рейтинг: +3723

      Спартач80 2 минуты назад

      Зачем?....

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      Рейтинг: +2277

      Nesterenko 5 минут назад

      Ну купите ещё в резерв Акинфеева и Лунева.

      0
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      Рейтинг: +2277

      Nesterenko 8 минут назад

      Селихов и Максименко вполне хорошие вратари, зачем кого то ещё покупать??Хотя после продажи Еременко даже не удивительно это видеть в Спартаке.

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      Рейтинг: +2411

      Fan Loko mik 21 минуту назад

      Нужно продавать, по большому счету вратарь ни о чём! Единственное достоинство-это игра на выходах. Не забуду его реакцию на удар Балотелли в Лиге Европы, а точнее реакции не было вообще ни какой, благо мяч угодил в перекладину! При этом Гиля сделал вид, что всё под контролем, в этом он весь! Пусть идёт в Спартак! А нам нужен Сафонов!!!!!!

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      Рейтинг: +2277

      Nesterenko > Fan Loko mik 10 минут назад

      Вратарь ни о чем??? Вы видимо не видели как Левенец и Пелицциоли стояли ранее))

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      Рейтинг: +4059

      hevbn 28 34 минуты назад

      По моему совершенно не понятно зачем Спартаку Гилерме ( да он очень хороший вратарь, но возраст ) , да и Левашов я думаю не сильнее того же Селихова и вообще где-где , но во вратарской линии у Спартака нет ни каких проблем , проблема только в том , что у команды нет по настоящему первого номера ,потому, что на эту роль могут претендовать сразу три вратаря здесь и Максименко и Селихов и про Реброва не надо забывать , эта ситуация с вратарями по моему очень хорошо иллюстрирует положение дел в команде .Эта ситуация решается просто тренер должен решить кто у него первый номер, кто второй и кто третий. А если он это решить не может , то это уже вопрос к тренеру , а не к вратарям.

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      Рейтинг: +1632

      swot1205 40 минут назад

      На куй он нам нужен

      3
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Grag 43 минуты назад

      одна новость тупей другой.

      6
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      Рейтинг: +1

      bluefalcon 44 минуты назад

      ХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА. Этому не бывать никогда!

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      Рейтинг: +460

      Пастырь 47 минут назад

      бред полный

      2
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      Рейтинг: +66

      bomilazdeshnii 56 минут назад

      Это усилится после отмены лимита. Наших типа конкурировать в опу. Будут конкурировать меду собой условный Б из Уганды и Ф из Мозамбика. Вот зрелище будет!

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