«Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет купить у «Локомотива» Гилерме

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» заинтересован в подписании голкипера «Локомотива» Гилерме.

33-летний футболист пока не может договориться с железнодорожниками о продлении контракта. Он просит 3 миллиона евро в качестве подписного бонуса и такую же зарплату. Руководство москвичей считает эти требования завышенными.

Контракт с Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре и с июля он может вести переговоры с другими клубами. При этом, как утверждает источник, ранее «Спартак» уже почти договорился с тульским «Арсеналом» о переходе вратаря Михаила Левашова, отступные за которого составляют 1 миллион евро.

Теперь же «Спартак» будет пытаться договориться с Гилерме. В случае прихода нового голкипера, москвичи могут отдать Александра Селихова в аренду «Крыльям Советов».