Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Локомотив» объявил о переходе Мурило

    «Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе из «Крузейро» защитника Серкейры Мурило.

    Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

    «Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать. Хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался.

    Я знаю, что «Локомотив» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!» – сказал Мурило.

    • Бразилец – воспитанник «Крузейро».
    • В сезоне-2019 Мурило провел за команду из Белу-Оризонти два матча.
    • По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за защитника 2,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11055

      ВетеR 4 секунды назад

      Удачи, главное, что бы не оказался Му Д ило ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13043

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Спирт и спорт - всего одна буква, а какая разница! Так бы и здесь не оказалось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      Фанат Рубина 25 минут назад

      надеюсь ему не сказали кто играл под этим номером до него? что он выбрал??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      Вальдемар IV > Фанат Рубина 10 минут назад

      главное сережки уже выдали девчуле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Вальдемар IV 29 минут назад

      какой вернуть до следующего юбилея ржд теперь

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6723

      parevg > Вальдемар IV 12 минут назад

      А что, про Сухину ничего не будет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      Вальдемар IV > parevg 11 минут назад

      дыбил сними ымперский флаг, царек

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6723

      parevg > Вальдемар IV 5 минут назад

      Не говори что мне делать, и, я, не скажу куда тебе идти

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru