«Локомотив» объявил о переходе Мурило

«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе из «Крузейро» защитника Серкейры Мурило.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать. Хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался.

Я знаю, что «Локомотив» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!» – сказал Мурило.