«Локомотив» объявил о переходе Мурило

Удачи, главное, что бы не оказался Му Д ило ((
«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе из «Крузейро» защитника Серкейры Мурило.
Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2024 года.
«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать. Хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался.
Я знаю, что «Локомотив» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!» – сказал Мурило.
- Бразилец – воспитанник «Крузейро».
- В сезоне-2019 Мурило провел за команду из Белу-Оризонти два матча.
- По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за защитника 2,5 миллиона евро.