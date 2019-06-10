То что он играет за сборную Бразилии U - 22 это конечно хорошо, НО, приживется ли он в России, сколько таких было, приезжают по молодости лет, начинают грустить по родине и все...
«Локомотив» заинтересован в приобретении центрального защитника «Крузейро» Мурильо Серкейры.
По информации бразильского издания Superesportes, в ближайшие дни москвичи сделают предложение о покупке 22-летнего футболиста в размере 2,5 миллиона евро.
В октябре 2017 года вице-президент «Крузейро» рассказал, что отказался продавать игрока в итальянский клуб за 4 миллиона евро.
- В сезоне-2019 Мурильо провел за «Крузейро» два матча.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.