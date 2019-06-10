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    Superesportes: «Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона за защитника Мурильо

    «Локомотив» заинтересован в приобретении центрального защитника «Крузейро» Мурильо Серкейры.

    По информации бразильского издания Superesportes, в ближайшие дни москвичи сделают предложение о покупке 22-летнего футболиста в размере 2,5 миллиона евро.

    В октябре 2017 года вице-президент «Крузейро» рассказал, что отказался продавать игрока в итальянский клуб за 4 миллиона евро.

    • В сезоне-2019 Мурильо провел за «Крузейро» два матча.
    • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.

    Источник: Superesportes

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6668

      parevg 20 минут назад

      То что он играет за сборную Бразилии U - 22 это конечно хорошо, НО, приживется ли он в России, сколько таких было, приезжают по молодости лет, начинают грустить по родине и все...

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