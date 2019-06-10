«Локомотив» заинтересован в приобретении центрального защитника «Крузейро» Мурильо Серкейры.

По информации бразильского издания Superesportes, в ближайшие дни москвичи сделают предложение о покупке 22-летнего футболиста в размере 2,5 миллиона евро.

В октябре 2017 года вице-президент «Крузейро» рассказал, что отказался продавать игрока в итальянский клуб за 4 миллиона евро.