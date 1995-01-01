Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ

А президент Франции накрывал стол.

Сегодня во Франции арестовали Мишеля Платини. Бывшего президента УЕФА допросили по делу о расследовании выборов за место проведения чемпионата мира 2022 года, в которых победил Катар. Также под подозрением находится бывший президент страны – Николя Саркози.

Национальная финансовая прокуратура начала расследование в 2016 году. Уже тогда следователи установили, что Платини за несколько дней до даты выборов стран-хозяек чемпионата мира по просьбе Саркози встречался с представителями федерации футбола Катара.

Николя Саркози с Тамином бин Хамадом.

В 2013 году журнал France Football провел расследование и выяснил, что в ноябре 2010 года в Елисейском дворце состоялся обед, на котором присутствовали Саркози, Платини, принц Катара Тамином бин Хамадом (сейчас глава государства) и Себастьян Базен – тогдашний владелец «ПСЖ».

В 2014 году авторитетная британская газета The Telegraph писала, что в течение нескольких месяцев перед голосованием Платини провел около 40 личных встреч с катарскими представителями. На выборах Платини, конечно же, проголосовал за Катар в каждом из раундов.

Причем тут Саркози?

Бывший президент Франции – большой фанат «ПСЖ». Катарские шейхи предложили Николя вложить огромные деньги в парижский клуб (в 2011 году Qatar Sports Investments купил «Пари Сен-Жермен»). Плюс пообещали инвестировать крупные французские компании и запустить в стране канал beIN Sports (запустили).

К тому же на тот момент приближались выборы президента Франции – вероятно, Саркози были нужны деньги для избирательной компании. Правда, в 2012 году он проиграл Франсуа Олланду и перестал руководить страной. Пока самого Саркози не арестовывали и никуда не вызывали, но уже допросили его бывшего советника и генерального секретаря администрации Клода Геана.

Платини уже ловили на коррупции

В 2015 году Зепп Блаттер покинул пост президента ФИФА – его поймали на финансовых махинациях и коррупции. Позже Блаттер обвинял Платини в запугивании своей семьи, шантаже и подсиживании. Сам Платини называл отставку Блаттера смелым и правильным решением. Он как раз претендовал на пост главы ФИФА после ухода Блаттера, но спустя несколько месяцев поймали и его.

Посмотрите, насколько они были близки до отставок.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 с года. В 2015 его признали виновным в незаконном получении денег в размере около 1,6 миллиона фунтов от Зеппа Блаттера. Обоим запретили работать в футбольной индустрии до 2023 года. В 2018 году Блаттер рассказывал, что Катар выиграл право принимать ЧМ в результате политического давления Саркози на Мишеля Платини.

Сам Платини, конечно, говорил, что ни в чем не виноват: «Отстранение от футбола на 8 лет – это настоящая махинация. Я первый человек в мире, который заплатит налоги из-за предполагаемого факта коррупции. Саркози никогда не просил меня голосовать за Катар на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Просто за обедом я встретил представителей Катара».

Напомним, что в прошлом Мишель Платини – великий футболист, трижды выигрывавший «Золотой мяч» и побеждавший со сборной Франции на чемпионате Европы в 1984 году.

Актуальные материалы:

Что стало с футболом в Припяти: клуб умер через 2 года, новый стадион превратился в лес

Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри