Главные новости дня. Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева, «Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона

«МЮ» сыграет с «Челси» в матче 1 тура АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Сити» встретится с «Вест Хэмом».

«Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона, «Млада» хочет 4. Приоритет игрока – «Спартак».

Mundo Deportivo: «МЮ» предложит «Атлетико» 106 миллионов за Гризманна и 26 миллионов в год самому игроку.

Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер – 6-й, Руни – 9-й.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире по версии CIES. Месси – четвертый, Роналду – на 20 месте.

Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева.

«Спартак» просматривал защитника «Аукаса» Паласиоса. Игроком интересуется «Барселона».

ЦСКА после 30 июня может объявить о выкупе прав на Влашича.

Азар поцеловал эмблему «Реала» на презентации на «Сантьяго Бернабеу».

Дмитрий Комбаров близок к трансферу в «Крылья Советов» на правах аренды.