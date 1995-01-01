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    «МЮ» сыграет с «Челси» в матче 1 тура АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Сити» встретится с «Вест Хэмом»

    Официальный сайт АПЛ опубликовал календарь на сезон-2019/20.

    Чемпионат стартует 9 августа, а завершится 17 мая.

    В первом туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Челси». «Ливерпуль» примет «Норвич», а «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Вест Хэмом».

    АПЛ-2019/20. 1-й тур

    9 августа

    «Ливерпуль» – «Норвич»

    10 августа

    «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

    «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Бернли» – «Саутгемптон»

    «Кристал Пэлас» – «Эвертон»

    «Лестер» – «Вулверхэмптон»

    «Уотфорд» – «Брайтон»

    «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

    11 августа

    «Ньюкасл» – «Арсенал»

    «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

    Полный календарь нового сезона АПЛ можно посмотреть здесь.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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