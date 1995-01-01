«МЮ» сыграет с «Челси» в матче 1 тура АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Сити» встретится с «Вест Хэмом»

Официальный сайт АПЛ опубликовал календарь на сезон-2019/20.
Чемпионат стартует 9 августа, а завершится 17 мая.
В первом туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Челси». «Ливерпуль» примет «Норвич», а «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Вест Хэмом».
АПЛ-2019/20. 1-й тур
9 августа
«Ливерпуль» – «Норвич»
10 августа
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»
«Бернли» – «Саутгемптон»
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Лестер» – «Вулверхэмптон»
«Уотфорд» – «Брайтон»
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»
11 августа
«Ньюкасл» – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
Полный календарь нового сезона АПЛ можно посмотреть здесь.