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    «Спартак» просматривал защитника «Аукаса» Паласиоса. Игроком интересуется «Барселона»

    «Спартак» проявляет интерес к левому защитнику «Аукаса» и сборной Эквадора U20 Диего Паласиосу.

    По информации «Р-Спорт», скауты московского клуба посетили проходящий сейчас в Польше молодежный чемпионат мира, чтобы понаблюдать за выступлением 19-летнего футболиста.

    • Прошлый сезон Паласиос провел в аренде в голландском «Виллем II».
    • За команду из Тилбурга эквадорец сыграл 32 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
    • Ранее СМИ сообщили, что защитником интересуется «Барселона».

    «Барселона» интересуется эквадорским защитником Паласиосом

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +690

      латунный сепаратист 1 час назад

      ну и чего из этого .вот дзюба сегодня рыбу ловил в июне в фуфайке и поймал 6 рыбин и н е знал что зто за рыба и некто его не оштафовал потому что поймал очень маленького карпа .вот это новасть

      1
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      Рейтинг: +4710

      piligrim1986 1 час назад

      да-да

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