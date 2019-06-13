«Спартак» просматривал защитника «Аукаса» Паласиоса. Игроком интересуется «Барселона»

ну и чего из этого .вот дзюба сегодня рыбу ловил в июне в фуфайке и поймал 6 рыбин и н е знал что зто за рыба и некто его не оштафовал потому что поймал очень маленького карпа .вот это новасть
«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику «Аукаса» и сборной Эквадора U20 Диего Паласиосу.
По информации «Р-Спорт», скауты московского клуба посетили проходящий сейчас в Польше молодежный чемпионат мира, чтобы понаблюдать за выступлением 19-летнего футболиста.
- Прошлый сезон Паласиос провел в аренде в голландском «Виллем II».
- За команду из Тилбурга эквадорец сыграл 32 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
- Ранее СМИ сообщили, что защитником интересуется «Барселона».
«Барселона» интересуется эквадорским защитником Паласиосом