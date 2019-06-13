«Спартак» просматривал защитника «Аукаса» Паласиоса. Игроком интересуется «Барселона»

«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику «Аукаса» и сборной Эквадора U20 Диего Паласиосу.

По информации «Р-Спорт», скауты московского клуба посетили проходящий сейчас в Польше молодежный чемпионат мира, чтобы понаблюдать за выступлением 19-летнего футболиста.

Прошлый сезон Паласиос провел в аренде в голландском «Виллем II».

За команду из Тилбурга эквадорец сыграл 32 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Ранее СМИ сообщили, что защитником интересуется «Барселона».

«Барселона» интересуется эквадорским защитником Паласиосом