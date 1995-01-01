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    Мбаппе – самый дорогой игрок в мире по версии CIES. Месси – четвертый, Роналду – на 20 месте

    Международный центр спортивных исследований CIES (Швейцария) опубликовал топ-100 самых дорогих футболистов мира.

    Лидер списка – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Француз оценивается в 252 миллиона евро.

    На втором месте расположился форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – 219,6 миллиона, на третьем – полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 207,8 миллиона.

    Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси оценили в 167,4 миллиона (4-е место), форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – в 118,1 миллиона (20-я строчка).

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 252 миллиона евро

    2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6 миллиона

    3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,8 миллиона

    4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4 миллиона

    5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4 миллиона

    6. Садио Мане («Ливерпуль») – 157,8 миллиона

    7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2 миллиона

    8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2 миллиона

    9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8 миллиона

    10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 137,1...

    20. Криштиану Роналду («Ювентус») – 118,1.

    Топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES

    Источник: CIES Football Observatory

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +314

      ursosan 21 минуту назад

      Посмотрите рейтинг. Бред полнейший

      0
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      Рейтинг: +649

      Тони Монтана Б 44 минуты назад

      Куда катится мир, 250 млн... Ждем за 500))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4055

      GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

      Дзюба где? Как раз должен быть где-то между Месси и КР...
      Вы спросите почему не на 1-м? А я отвечу, на 1-м легенда № Зе! Но эти европешки как всегда нам нагадили даже тут, в футболе, обидно, не ценят нас((

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      Рейтинг: +6395

      KLIM777 1 час назад

      Рейтинг составляли нарики) Когда у Икарди 61 млн, а у Ричалсона 98 млн.

      0
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      Рейтинг: +37

      paketiwe 1 час назад

      Четверть миллиарда евро, господи, как без мата высказаться можно вообще об этой новости?

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