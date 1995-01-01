Мбаппе – самый дорогой игрок в мире по версии CIES. Месси – четвертый, Роналду – на 20 месте

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Международный центр спортивных исследований CIES (Швейцария) опубликовал топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Лидер списка – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Француз оценивается в 252 миллиона евро.
На втором месте расположился форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – 219,6 миллиона, на третьем – полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 207,8 миллиона.
Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси оценили в 167,4 миллиона (4-е место), форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – в 118,1 миллиона (20-я строчка).
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 252 миллиона евро
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6 миллиона
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,8 миллиона
4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4 миллиона
5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4 миллиона
6. Садио Мане («Ливерпуль») – 157,8 миллиона
7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2 миллиона
8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2 миллиона
9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8 миллиона
10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 137,1...
20. Криштиану Роналду («Ювентус») – 118,1.