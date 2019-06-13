Mundo Deportivo: «МЮ» предложит «Атлетико» 106 миллионов за Гризманна и 26 миллионов в год самому игроку

«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

По информации Mundo Deportivo, английский клуб предложит мадридцам за 28-летнего футболиста 106 миллионов евро, а самому французу контракт с зарплатой 26 миллионов евро в год.

При этом сумма отступных за форварда составляет 200 миллионов евро. С 1 июля она будет снижена до 120 миллионов.

Ранее исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».

сообщил, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». В конце сезона нападающий объявил, что покинет мадридский клуб этим летом.

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Гризманн: «У меня нет уверенности, что я продолжу играть в Испании»