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    Mundo Deportivo: «МЮ» предложит «Атлетико» 106 миллионов за Гризманна и 26 миллионов в год самому игроку

    «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    По информации Mundo Deportivo, английский клуб предложит мадридцам за 28-летнего футболиста 106 миллионов евро, а самому французу контракт с зарплатой 26 миллионов евро в год.

    При этом сумма отступных за форварда составляет 200 миллионов евро. С 1 июля она будет снижена до 120 миллионов.

    • Ранее исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
    • В конце сезона нападающий объявил, что покинет мадридский клуб этим летом.

    В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

    Гризманн: «У меня нет уверенности, что я продолжу играть в Испании»

    Источник: Mundo Deportivo

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