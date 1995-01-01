В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.

«Еще в марте знали, что Гризманн перейдет в «Барселону». Соглашение уже достигнуто», – цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.