В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Вот дерьмо! Не хочется желать Антуану удачи и найти себя в команде!
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.
«Еще в марте знали, что Гризманн перейдет в «Барселону». Соглашение уже достигнуто», – цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.
- Сумма отступных за Антуана составляет 200 миллионов евро.
- С 1 июля цена опустится до 120 миллионов.
- В прошедшем сезоне у Гризманна 47 матчей во всех турнирах, 21 гол и 10 результативных передач.
Источник: Инстаграм Фабрицио Романо
Романо - журналист Sky Sport, также пишет для британской The Guardian. Аудитория в инстаграме - 23 тысячи подписчиков, в твиттере - более 300 тысяч подписчиков.