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    В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

    Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.

    «Еще в марте знали, что Гризманн перейдет в «Барселону». Соглашение уже достигнуто», – цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

    • Сумма отступных за Антуана составляет 200 миллионов евро.
    • С 1 июля цена опустится до 120 миллионов.
    • В прошедшем сезоне у Гризманна 47 матчей во всех турнирах, 21 гол и 10 результативных передач.

    Источник: Инстаграм Фабрицио Романо

    Романо - журналист Sky Sport, также пишет для британской The Guardian. Аудитория в инстаграме - 23 тысячи подписчиков, в твиттере - более 300 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +520

      VVadic 8 минут назад

      Вот дерьмо! Не хочется желать Антуану удачи и найти себя в команде!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1472

      SarJr 37 минут назад

      месси подавился котлетой когда прочитал эту новость)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2924

      dinar7777dinar > SarJr 20 минут назад

      Думаю он уже давно в курсе как и вся барса.

      1
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