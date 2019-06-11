Гризманн: «У меня нет уверенности, что я продолжу играть в Испании»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что по-прежнему не определился с выбором новой команды.

«Подождите немного, еще чуть-чуть. Я больше всех хочу, чтобы мое будущее решилось, как можно быстрее. У меня нет уверенности, что я продолжу играть в чемпионате Испании, возможно, через две недели что-то будет известно», – заявил француз.

Сообщалось, что в нападающем заинтересована «Барселона» и футболист в свою очередь был готов перейти в каталонский клуб.