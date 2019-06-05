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    AS: Вальверде одобрил трансфер Гризманна в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал согласие на трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает AS.

    По информации источника, 55-летний специалист в ходе консультаций с руководством клуба одобрил переход игрока во время летнего межсезонья.

    Ранее стало известно, что Гризманна в «Барселоне» не хочет видеть капитан команды Лионель Месси. Против покупки француза выступают и другие лидеры каталонцев.

    1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1174

      ItalianFootball 52 минуты назад

      Он там что-то решает на таком уровне ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1515

      TOL47 52 минуты назад

      Вальверде надо было одобрить свою отставку.

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