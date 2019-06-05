AS: Вальверде одобрил трансфер Гризманна в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал согласие на трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает AS.

По информации источника, 55-летний специалист в ходе консультаций с руководством клуба одобрил переход игрока во время летнего межсезонья.

Ранее стало известно, что Гризманна в «Барселоне» не хочет видеть капитан команды Лионель Месси. Против покупки француза выступают и другие лидеры каталонцев.

1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.