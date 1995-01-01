Дмитрий Комбаров близок к трансферу в «Крылья Советов» на правах аренды

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров летом может сменит клуб. Взять футболиста в аренду готовы «Крылья Советов». Москвичи не против отпустить игрока.

В составе «Спартака», как утверждает источник, есть еще футболисты, с которыми клуб намерен прервать трудовые отношения. По Комбарову ранее была информация, что им интересуется тульский «Арсенал».