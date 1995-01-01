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    Дмитрий Комбаров близок к трансферу в «Крылья Советов» на правах аренды

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров летом может сменит клуб. Взять футболиста в аренду готовы «Крылья Советов». Москвичи не против отпустить игрока.

    В составе «Спартака», как утверждает источник, есть еще футболисты, с которыми клуб намерен прервать трудовые отношения. По Комбарову ранее была информация, что им интересуется тульский «Арсенал».

    • Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России.
    • «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ по итогам переходных матчей против «Нижнего Новгорода».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -180

      diamondfan 11 минут назад

      Правильно! Всех Дебилов в Самару!

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