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    Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

    Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В октябре 2018 года Мамаева, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима. Скорее всего, это будет колония, расположенная в одной из соседних областей с Московской.

    С 11 октября Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находились в СИЗО, где день заключения идет за полтора.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2550

      Путник 13 14 минут назад

      Думаю не только я не понимаю ..зачем ребятам жизнь ломать ..

      0
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      Рейтинг: +3128

      порт 24 минуты назад

      Ближайшие пол года смена прописки.

      0
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      Рейтинг: +19550

      афоня72 39 минут назад

      Правильно Пашка сказал..все правильно понимает!!

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