Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В октябре 2018 года Мамаева, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима. Скорее всего, это будет колония, расположенная в одной из соседних областей с Московской.

С 11 октября Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находились в СИЗО, где день заключения идет за полтора.