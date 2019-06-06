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    Мутко – о расширении РПЛ: «Россия – не Испания. Мы столкнемся с проблемами»

    Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мыслями об инициативе увеличить число клубов в РПЛ.

    «Можно и до 20 команд расширить. Но надо идти по пути самоокупаемости. У нас в стратегии (Стратегия развития футбола-2030) было 18 команд. Но я всегда говорил – когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно какое? Опять «Анжи» вернуть, который без экономики? Нужно находить экономические стимулы.

    Мы много говорим, а надо делать. Этим нужно заниматься. Телевизионные права – меня критиковали, но первый контракт мы тогда сделали. Пусть это были маленькие деньги, но их начали получать. А сейчас? По федеральному каналу показывают, извините меня, матч «Уфа» – «Урал». Такая концепция, чтобы люди подписывались. Но так в мире не делают. Нужно вместе продукт выращивать, чтобы потом и заработать вместе.

    Может быть, даже 20 было бы здорово. Но мы не Испания. Мы – северная страна. Мы столкнемся с проблемами расширения календаря на ноябрь-декабрь. Да, в стратегии у нас стояло 18 команд. Но сейчас нет для этого экономических предпосылок», – сказал Мутко.

    • Сегодня 15 из 16 клубов РПЛ проголосовали за увеличение числа участников лиги.
    • Предлагается расширить Премьер-лигу в сезоне-2020/21.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      владимир миронов 1 час назад

      Умные мысли посетили, наконец-то, голову Мутко. Но кто его послушает, он сейчас в другой отрасли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1071

      Тазит 1 час назад

      Тот редкий случай, когда я согласен с "фром май хартом"

      2
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