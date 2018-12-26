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    Комличенко: «Не праздновал выход ЛЕ. Сразу полетел в расположение сборной, чуть-чуть поспал»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко дал интервью после первой тренировки со сборной России.

    Вчера, 1-го июня, дебютант национальной команды забил «Банику» (1:0) в финале плей-офф чемпионата Чехии и вывел команду в квалификацию Лиги Европы.

    – Эмоции уже поутихли, а так все были очень довольные. Супернастроение было – задачу на сезон выполнили.

    – Сильно праздновали?

    – Нет, я вообще не праздновал. Я после игры сразу поехал в аэропорт – мне надо было вылетать.

    – Получается, финал Лиги чемпионов пропустил?

    – Не, я смотрел на телефоне.

    – За кого болел?

    – Ни за кого – за красивый футбол.

    – Ожидаемый результат?

    – По игре – да.

    – Прилетел и почти не спал?

    – Чуть-чуть, да.

    – Тренировка сегодня была такая, втягивающая?

    – Не сказал бы. Нормальная была тренировка.

    Источник: РФС

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