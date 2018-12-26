Комличенко: «Не праздновал выход ЛЕ. Сразу полетел в расположение сборной, чуть-чуть поспал»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко дал интервью после первой тренировки со сборной России.

Вчера, 1-го июня, дебютант национальной команды забил «Банику» (1:0) в финале плей-офф чемпионата Чехии и вывел команду в квалификацию Лиги Европы.

– Эмоции уже поутихли, а так все были очень довольные. Супернастроение было – задачу на сезон выполнили.

– Сильно праздновали?

– Нет, я вообще не праздновал. Я после игры сразу поехал в аэропорт – мне надо было вылетать.

– Получается, финал Лиги чемпионов пропустил?

– Не, я смотрел на телефоне.

– За кого болел?

– Ни за кого – за красивый футбол.

– Ожидаемый результат?

– По игре – да.

– Прилетел и почти не спал?

– Чуть-чуть, да.

– Тренировка сегодня была такая, втягивающая?

– Не сказал бы. Нормальная была тренировка.