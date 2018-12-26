Комличенко: «Не праздновал выход ЛЕ. Сразу полетел в расположение сборной, чуть-чуть поспал»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко дал интервью после первой тренировки со сборной России.
Вчера, 1-го июня, дебютант национальной команды забил «Банику» (1:0) в финале плей-офф чемпионата Чехии и вывел команду в квалификацию Лиги Европы.
– Эмоции уже поутихли, а так все были очень довольные. Супернастроение было – задачу на сезон выполнили.
– Сильно праздновали?
– Нет, я вообще не праздновал. Я после игры сразу поехал в аэропорт – мне надо было вылетать.
– Получается, финал Лиги чемпионов пропустил?
– Не, я смотрел на телефоне.
– За кого болел?
– Ни за кого – за красивый футбол.
– Ожидаемый результат?
– По игре – да.
– Прилетел и почти не спал?
– Чуть-чуть, да.
– Тренировка сегодня была такая, втягивающая?
– Не сказал бы. Нормальная была тренировка.
- 28 голов Комличенко в 31 матче чемпионата Чехии – лучший показатель турнира за всю его историю.
- В июне сборная сыграет 2 матча отбора Евро-2020: 8 числа с Сан-Марино, 11 – с Кипром.