Вальверде: «15 дней назад мы думали, что можем выиграть требл, но в решающие моменты сходили с дистанции»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

«У «Валенсии» отличная контратака. Они сыграли эффективно.

Месяц назад мы праздновали чемпионство и шансы на требл. Ожидания оказались слишком высокими, у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем выиграть требл, но в решающие моменты мы сходили с дистанции.

Тренеры всегда хотят взять реванш за поражения, но если бы у меня был выбор, я бы лучше проигрывал в финале, чем в где-нибудь на стадии четвертьфинала. Понимаю, что в «Барселоне» поражения тяжело сказываются на тренерах, потому что ошибки неизбежны.

Считаю ли, что кредит доверия ко мне исчерпан? Мне нечего сказать», – цитирует испанца El Cheringuito TV.