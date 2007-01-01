Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Вальверде: «15 дней назад мы думали, что можем выиграть требл, но в решающие моменты сходили с дистанции»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

    «У «Валенсии» отличная контратака. Они сыграли эффективно.

    Месяц назад мы праздновали чемпионство и шансы на требл. Ожидания оказались слишком высокими, у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем выиграть требл, но в решающие моменты мы сходили с дистанции.

    Тренеры всегда хотят взять реванш за поражения, но если бы у меня был выбор, я бы лучше проигрывал в финале, чем в где-нибудь на стадии четвертьфинала. Понимаю, что в «Барселоне» поражения тяжело сказываются на тренерах, потому что ошибки неизбежны.

    Считаю ли, что кредит доверия ко мне исчерпан? Мне нечего сказать», – цитирует испанца El Cheringuito TV.

    • 7 мая каталонцы уступили «Ливерпулю» 0:4 в ответном полуфинале Лиги чемпионов после победы со счетом 3:0 на «Камп Ноу».
    • Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сказал, что у Вальверде есть действующий контракт и поражение от «Валенсии» – не вина тренера.

    Источник: El Chiringuito TV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru