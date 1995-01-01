Главные новости утра. Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром, Сала не хотел переходить в «Кардифф»

Семин выполнил условия для автоматического продления контракта с «Локомотивом» до 2020 года
Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» в первом матче победил «Ривер Плейт»
Терри может возглавить «Мидлсбро»
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф»
МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Мхитаряна в своих провокационных целях
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