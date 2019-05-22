МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Мхитаряна в своих провокационных целях

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна приезжать в Баку для участия в финальном матче Лиги Европы против «Челси».

«Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.

К сожалению, этот шаг ещe раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях.

Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру», – сказала Абдуллаева.