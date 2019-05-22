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    МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Мхитаряна в своих провокационных целях

    Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна приезжать в Баку для участия в финальном матче Лиги Европы против «Челси».

    «Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.

    К сожалению, этот шаг ещe раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях.

    Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру», – сказала Абдуллаева.

    • Финал Лиги Европы состоится в среду, 29 мая.
    • По словам главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, отказ от поездки в Баку – личное решение Мхитаряна.

    Источник: «Спутник Азербайджан»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2630

      ivan-football-fan 31 минуту назад

      Что-то МИД Азербайджана....РАЗГОВОРИЛСЯ....
      Я уже почти позабыл эту историю...По-моему ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЕРЕВАН никак не вмешивался?
      было объявлено О ЛИЧНОМ РЕШЕНИИ МХИТАРЯНА?
      Как говорится:
      Невиновный не заметит.
      На воре шапка сгорит.
      Умный промолчит в любом случае....

      1
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      Рейтинг: +9

      LiveChelsea 40 минут назад

      Для чего такую новость выкладывать на спортивном сайте?

      0
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      Рейтинг: +1234

      ухоженный крокодил 40 минут назад

      Ну это пи.здец. пусть спец службы голову ему оторвут.
      А рассистов хватает везде.

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