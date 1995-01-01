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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Эмери – о неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы: «Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал непопадание армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в заявку команды на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

    • Игра пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
    • Армения и Азербайджан конфликтуют с 1997 года из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • Армянским гражданам запрещен въезд в соседнюю страну, однако азербайджанская сторона обещала гарантировать безопасность футболисту.

    «Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку.

    Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках», – сказал Эмери.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +914

      general.lizyukov 4 минуты назад

      Так кто забздел: Мхитарян или Арсенал? Кто выдумал эту псевдоугрозу одному игроку от целой страны?

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