Эмери – о неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы: «Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал непопадание армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в заявку команды на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Игра пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Армения и Азербайджан конфликтуют с 1997 года из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Армянским гражданам запрещен въезд в соседнюю страну, однако азербайджанская сторона обещала гарантировать безопасность футболисту.

«Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку.

Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках», – сказал Эмери.