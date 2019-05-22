Семин выполнил условия для автоматического продления контракта с «Локомотивом» до 2020 года

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что главный тренер команды Юрий Семин выполнил необходимые условия для автоматического продления контракта с клубом.

«Контракт Семина был продлен по схеме 1+1 с автоматическим продлением в случае попадания команды в пятерку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России. За сезон «Локомотив» ни разу не выходил из пятерки. И это хорошо!» – сказал Геркус.

В РПЛ «Локомотив» финиширует на втором или третьем месте.

Кубок России команда выиграла, победив накануне «Урал».

За три года «Локомотив» под руководством Семина завоевал три трофея.

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