Семин выполнил условия для автоматического продления контракта с «Локомотивом» до 2020 года

Все это хорошо, но я бы ушел на этой хорошей ноте.........к Палычу и его работе вопросов быть не может.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что главный тренер команды Юрий Семин выполнил необходимые условия для автоматического продления контракта с клубом.
«Контракт Семина был продлен по схеме 1+1 с автоматическим продлением в случае попадания команды в пятерку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России. За сезон «Локомотив» ни разу не выходил из пятерки. И это хорошо!» – сказал Геркус.
- В РПЛ «Локомотив» финиширует на втором или третьем месте.
- Кубок России команда выиграла, победив накануне «Урал».
- За три года «Локомотив» под руководством Семина завоевал три трофея.
Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается