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    Семин выполнил условия для автоматического продления контракта с «Локомотивом» до 2020 года

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что главный тренер команды Юрий Семин выполнил необходимые условия для автоматического продления контракта с клубом.

    «Контракт Семина был продлен по схеме 1+1 с автоматическим продлением в случае попадания команды в пятерку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России. За сезон «Локомотив» ни разу не выходил из пятерки. И это хорошо!» – сказал Геркус.

    • В РПЛ «Локомотив» финиширует на втором или третьем месте.
    • Кубок России команда выиграла, победив накануне «Урал».
    • За три года «Локомотив» под руководством Семина завоевал три трофея.

    Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      RJM555 36 минут назад

      Все это хорошо, но я бы ушел на этой хорошей ноте.........к Палычу и его работе вопросов быть не может.

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      Рейтинг: +4712

      prezent2017 1 час назад

      Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. В ЛЧ - полный провал!

      0
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      Рейтинг: +3725

      Агасфер 1 час назад

      Бывшие всё знают.Но неточно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1355

      VSt 1 час назад

      С Сёминым контракт нужно заключать сразу лет на 10.
      Пороху еще хватит. А самое главное, мозгов хватит и команду держать в тонусе и с дебилами-футбольными функционерами бороться.

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