Тошак: «Первое, что я думаю при виде Месси: его не нужно тренировать»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Тошак накануне матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» в шутку заявил, что каталонцы должны давать фору своим соперникам, так как имеет в своем составе Лионеля Месси.

«Очень сложно ставить против Месси. Пока Лео играет, нужно быть глупым, чтобы делать ставки против «Барселоны». Он способен обыграть любого. Месси – это кто-то иной. Он один из лучших, хотя для меня лучшим всегда будет Джон Чарльз. Но я думаю, это личное.

Когда я вижу Месси, первое, что я думаю: нет необходимости его тренировать. Тренер обычно очень нервничает во время игры, но представьте себе, какую уверенность дает вам Месси. Это невероятно».

В гольфе есть гандикап, а в футболе должен быть гандикап Месси. Каталонцы обязаны предоставлять преимущество соперникам, когда они играют против Лионеля», – сказал Тошак.

В этом сезоне аргентинец провел за сине-гранатовых 45 игр, забил 46 голов и сделал 22 результативные передачи.