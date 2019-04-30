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    Тошак: «Первое, что я думаю при виде Месси: его не нужно тренировать»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Тошак накануне матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» в шутку заявил, что каталонцы должны давать фору своим соперникам, так как имеет в своем составе Лионеля Месси.

    «Очень сложно ставить против Месси. Пока Лео играет, нужно быть глупым, чтобы делать ставки против «Барселоны». Он способен обыграть любого. Месси – это кто-то иной. Он один из лучших, хотя для меня лучшим всегда будет Джон Чарльз. Но я думаю, это личное.

    Когда я вижу Месси, первое, что я думаю: нет необходимости его тренировать. Тренер обычно очень нервничает во время игры, но представьте себе, какую уверенность дает вам Месси. Это невероятно».

    В гольфе есть гандикап, а в футболе должен быть гандикап Месси. Каталонцы обязаны предоставлять преимущество соперникам, когда они играют против Лионеля», – сказал Тошак.

    В этом сезоне аргентинец провел за сине-гранатовых 45 игр, забил 46 голов и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: AS

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