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    РПЛ возобновила программу по борьбе с нецензурной лексикой на трибунах

    РПЛ вновь запустила программу «Стоп мат», которая направлена на то, чтобы избавиться от нецензурной лексики на трибунах российских стадионов. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Премьер-лиги Сергей Алексеев.

    «С этого тура мы возобновили программу «Стоп мат». Мы даeм себе отчeт, что эту проблему сложно полностью искоренить. Но мы продолжаем напоминать, что на стадионе и у экранов телевизоров находятся женщины и дети», – сказал Алексеев.

    Впервые программа «Стоп мат» была применена в РПЛ в сезоне-2014/15.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10233

      bset 8 минут назад

      Мы боролись с нецензурной лексикой, но вдруг Зенит запустил Z+.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4933

      mihail200606 28 минут назад

      Борьба с матом на трибунах в России Это приблизительно как борьба с коррупцией)) бесполезно абсолютно..))

      2
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      Рейтинг: -5095

      пьяныйхоровод 35 минут назад

      Сначала надо качество игры наладить на поле , а там и эмоции более положительные пойдут . А так без крепкого слова и волшебного пендаля играть мало кто хочет .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3205

      Агасфер 38 минут назад

      Неужели тренеров и хозяев клуба ущемлять начнут? Бедные Карпин,Палыч и Гриша Иванов! Как теперь жить???Наверное,теперь ТВ будет затушёвывать их артикуляцию,а то мы ведь все по губам читать научились.

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