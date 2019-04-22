РПЛ возобновила программу по борьбе с нецензурной лексикой на трибунах

РПЛ вновь запустила программу «Стоп мат», которая направлена на то, чтобы избавиться от нецензурной лексики на трибунах российских стадионов. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Премьер-лиги Сергей Алексеев.

«С этого тура мы возобновили программу «Стоп мат». Мы даeм себе отчeт, что эту проблему сложно полностью искоренить. Но мы продолжаем напоминать, что на стадионе и у экранов телевизоров находятся женщины и дети», – сказал Алексеев.

Впервые программа «Стоп мат» была применена в РПЛ в сезоне-2014/15.