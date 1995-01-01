Уткин: «Матч ТВ» просирает все, к чему прикасается»

YouTube-блогер Василий Уткин оценил деятельность телевизионного субхолдинга «Матч ТВ». На прошлой неделе компания официально потеряла права на показ АПЛ в ближайших сезонах.

«Матч ТВ» последовательно просирает все, к чему прикасается. История с английской премьер-лигой, теперь об этом уже можно говорить: они думали, что они монополисты, и предложили немного меньше денег, чем раньше. Они думали, что могут диктовать условия. Но как же можно было так просчитаться?

Многих удивляет, что Rambler купил себе права на АПЛ и собирается показывать их силами своих кинотеатров Okko. Эти кинотеатры чрезвычайно удобны, потому что там не бывает перебоев с сигналом, ты можешь выбирать время для просмотра, когда тебе удобнее.

Это и есть смерть телевидения, но не как жанра, а телевизора как бытового прибора. Потому я говорю, что «Матч ТВ» просрал трансляцию – он абсолютно недооценил читавшуюся ситуацию на рынке. Они продолжают думать, что они тут единственные, но это не так», – сказал Уткин в интервью Daily Storm.

Уткин работал на «Матч ТВ» в первые месяцы его существования.

Сейчас журналист ведет авторский блог на YouTube, а также еженедельный эфир на радиостанции «Эхо Москвы».

В 2018 году Уткин прокомментировал один матч ЧМ-2018 на «Первом канале», после чего был отстранен от федерального эфира.

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