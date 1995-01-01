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    Уткин: «Матч ТВ» просирает все, к чему прикасается»

    YouTube-блогер Василий Уткин оценил деятельность телевизионного субхолдинга «Матч ТВ». На прошлой неделе компания официально потеряла права на показ АПЛ в ближайших сезонах.

    «Матч ТВ» последовательно просирает все, к чему прикасается. История с английской премьер-лигой, теперь об этом уже можно говорить: они думали, что они монополисты, и предложили немного меньше денег, чем раньше. Они думали, что могут диктовать условия. Но как же можно было так просчитаться?

    Многих удивляет, что Rambler купил себе права на АПЛ и собирается показывать их силами своих кинотеатров Okko. Эти кинотеатры чрезвычайно удобны, потому что там не бывает перебоев с сигналом, ты можешь выбирать время для просмотра, когда тебе удобнее.

    Это и есть смерть телевидения, но не как жанра, а телевизора как бытового прибора. Потому я говорю, что «Матч ТВ» просрал трансляцию – он абсолютно недооценил читавшуюся ситуацию на рынке. Они продолжают думать, что они тут единственные, но это не так», – сказал Уткин в интервью Daily Storm.

    • Уткин работал на «Матч ТВ» в первые месяцы его существования.
    • Сейчас журналист ведет авторский блог на YouTube, а также еженедельный эфир на радиостанции «Эхо Москвы».
    • В 2018 году Уткин прокомментировал один матч ЧМ-2018 на «Первом канале», после чего был отстранен от федерального эфира.

    АПЛ больше не покажут на «Матче». Права купил онлайн-кинотеатр

    Источник: Daily Storm

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии20
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      Рейтинг: +298

      DemSerg 11 минут назад

      Аналогично с Формулой 1. Пилят рекламу постоянно в самые важные моменты гонки, и подолгу, минуты по 3-4. Блевотный канал сделался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Aviator 31 минуту назад

      А Вася просирает всё, чего даже и не касался.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5644

      Asbjorn 32 минуты назад

      Другого и не ожидалось, с таким руководством и подбором кадров, про менеджмент вообще можно умолчать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5665

      ufos73 36 минут назад

      Не еще не смерть, за городом инет такой, что смотреть по нему просто не возможно! Сейчас деревни газофицируют, может лет через 30 и кабель прокладывать начнут...

      0
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      Рейтинг: +1010

      Axe111 36 минут назад

      Этот бл***тв помойка редкостная. УЖАС

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1699

      владимир миронов 40 минут назад

      Что можно было ожидать от бабы, у которой кроме языка ничего не работает.

      4
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      ...
      Рейтинг: +56

      Трибун > владимир миронов 31 минуту назад

      Ну зачем ты так,наверняка у неё и остальные части тела хорошо рабочие и натренированные)

      0
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      Рейтинг: +3437

      Владислав Vlad 47 минут назад

      Честно говоря, мне начхать на АПЛ, ЛаЛигу и т.п. Болеть за импортный клуб - не моё.
      Да, мне нравятся игра некоторых клубов, но болеть за них - увольте.
      Вместо того, что бы тратить бабло на показ импортных чемпионатов, показывали бы наш полностью.

      1
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      Рейтинг: +732

      LOKOfanatik19 > Владислав Vlad 17 минут назад

      Ты что родной, подключай доп пакеты Матч тв и там Весь РПЛ, каждый матч.

      0
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      Рейтинг: +86

      Борат > Владислав Vlad 11 минут назад

      Да вы гурман, батенька))))

      0
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      Рейтинг: +4859

      mihail200606 57 минут назад

      Ну щас Вася прав... И главное ж может без словоблудия лишнего..

      4
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      Рейтинг: +68753

      Рубик Докоян 1 час назад

      Не спортивный канал, а курятник, где каждый норовит забраться по выше и гадить другим на голову. Благо есть другие спортивные каналы и интернет, где можно смотреть на выбор, что нравится и чем интересуешься.

      10
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      Рейтинг: +5108

      Skull_Boy 1 час назад

      так у большинства людей нет ТВ, имею ввиду каналы, а втыкают кабель в телевизор и смотрят фильмы, матчи, сериалы и др. без перебоев, а самое главное без убогой рекламы и бл_9дских передач типа Дом-2, Пусть говорят, Время покажет и т.д.

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