Гаттузо – о матче с «Лацио»: «Для нас это финал за Лигу чемпионов»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в преддверии матча 32-го тура чемпионата Италии против «Лацио» рассказал о важности поединка.

«Матч против «Лацио» будет финалом. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, то у нас нет никакого права проиграть. Нам нужно взять максимальное количество очков.

Иногда мы страдаем из-за чужих ошибок, но это не оправдание ни для меня, ни для игроков. Мы хорошо сыграли с «Ювентусом». Некоторые эпизоды были рассужены не в нашу пользу, но мы должны смотреть вперед», – заявил Дженнаро.