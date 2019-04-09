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  • Гаттузо – о матче с «Лацио»: «Для нас это финал за Лигу чемпионов»

Гаттузо – о матче с «Лацио»: «Для нас это финал за Лигу чемпионов»

9 апреля 2019, 08:18

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в преддверии матча 32-го тура чемпионата Италии против «Лацио» рассказал о важности поединка.

«Матч против «Лацио» будет финалом. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, то у нас нет никакого права проиграть. Нам нужно взять максимальное количество очков.
Иногда мы страдаем из-за чужих ошибок, но это не оправдание ни для меня, ни для игроков. Мы хорошо сыграли с «Ювентусом». Некоторые эпизоды были рассужены не в нашу пользу, но мы должны смотреть вперед», – заявил Дженнаро.

  • «Милан» на 4-м месте в таблице Серии А с 52 очками.
  • «Лацио» – на 8-й позиции с 49 баллами, но игра в запасе.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Лацио Гаттузо Дженнаро
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