Дюков – о VAR: «Российский футбол входит в новую эру»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал внедрение видеопомощи судьям в российском футболе. Дебют системы состоится завтра, 3 апреля, на первых матчах 1/2 финала Кубка России.

«Российский футбол входит в новую эру – внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», – считает функционер.