Дюков – о VAR: «Российский футбол входит в новую эру»

Технологии новые, а технологи старые. Наши спецы любую технику усмирят.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал внедрение видеопомощи судьям в российском футболе. Дебют системы состоится завтра, 3 апреля, на первых матчах 1/2 финала Кубка России.
«Российский футбол входит в новую эру – внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», – считает функционер.
- В 1/2 финала Кубка России сыграют «Локомотив» – «Ростов» и «Урал» – «Арсенал».
- Впервые на международном уровне VAR появилась в России – на Кубке конфедераций-2017.
- Система появится в РПЛ в следующем сезоне.