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    Дюков – о VAR: «Российский футбол входит в новую эру»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал внедрение видеопомощи судьям в российском футболе. Дебют системы состоится завтра, 3 апреля, на первых матчах 1/2 финала Кубка России.

    «Российский футбол входит в новую эру – внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», – считает функционер.

    • В 1/2 финала Кубка России сыграют «Локомотив»«Ростов» и «Урал»«Арсенал».
    • Впервые на международном уровне VAR появилась в России – на Кубке конфедераций-2017.
    • Система появится в РПЛ в следующем сезоне.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1352

      владимир миронов 35 минут назад

      Технологии новые, а технологи старые. Наши спецы любую технику усмирят.

      1
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      Рейтинг: +30086

      Полная Канистра 46 минут назад

      в хозяйстве своём наведи порядок когда команды банкротятся судьи вшивые выходят отмените грёбанный лимит перенесите сезон весна- осень потом про эру новую трынди

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      Бухбух 58 минут назад

      Новой эрой в российском футболе вообще не пахнет.

      2
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