На матчи Кубка России назначили судей на VAR

Ранее стало известно, что на первых матчах 1/2 финала Кубка России будет использоваться система видеопомощи арбитрам. В связи с этим на игры назначены дополнительные арбитры. Их список выглядит так.

«Урал» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Cухой (Люберцы); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).