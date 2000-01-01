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    Отбор Евро-2020. Голы Черышева и Дзюбы помогли России разгромить Казахстан

    Встреча 2-го тура отборочной стадии Евро-2020 КазахстанРоссия закончилась со счетом 0:4.

    В составе гостей дубль оформил полузащитник Денис Черышев. У него теперь четыре мяча в последних трех матчах и девять в официальных десяти за национальную команду.

    Нападающий Артем Дзюба забил один гол. Игрок «Зенита» прервал безголевую серию из 16-ти матчей, которая началась в октябре 2018 года.

    Защитник хозяев Абзал Бейсебеков отправил мяч в собственные ворота.

    Команда Станислава Черчесова набрала первые три очка в группе I и поднялась на вторую строчку. Столько же баллов у Кипра, Бельгии и Казахстана.

    В 20:00 по московскому времени команда Сан-Марино примет шотландцев (идут без очков), в 22:45 начнется матч Кипра (0 баллов) и сборной Бельгии.

    Отбор ЧЕ-2020. 2-й тур. Группа I

    Казахстан – Россия – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Черышев, 19; 0:2 – Черышев, 45+2; 0:3 – Дзюба, 52; 0:4 – Бейсебеков, 62 (в свои ворота).

    Казахстан: Непоходов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко (Ворговский, 29), Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух, Заинутдинов, Муртазаев (Турызбек, 59).

    Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев, 61), Ахметов (Ал. Миранчук, 72), Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба (Чалов, 82).

    Предупреждения: Суюмбаев, 50; Куат, 59; Ахметов, 64 – Черышев, 70.

    Календарь квалификации Евро-2020

    Результаты квалификации Евро-2020

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии41
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      Рейтинг: +8316

      slavutiq70 2 минуты назад

      Сборная в принципе показала именно тот результат который и ожидали адекватные болельщики,,,,,три очка за эту пару игр нормальный и ожидаемый результат,,,,,С Победой!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: -100

      SuperPAV9 > slavutiq70 56 секунд назад

      Ты неодвкват предатель родины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2415

      BarStep 4 минуты назад

      Черышев конечно красава! Очень не плох был сегодня Ахметов, тот который наш Ахметов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +477

      Аден 5 минут назад

      впереди ещё два гранда: кипр и сан-марино

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      ruded 6 минут назад

      да-да, еще надеемся, что Сан-Марино смогут победить))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      portero 8 минут назад

      Можно отметить победу

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6148

      alex1951 > portero 1 минуту назад

      Так в чем дело?
      Не сухой же закон)))
      Как там в песне : Даавай наливай......
      За Великую Победу ! Казакстын кумыс кирдык!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      мы_не_рабы 9 минут назад

      Игра понравилась. Играли так, как и были должны играть со 117-той командой рейтинга ФИФА, с позиции силы. Видно, что разница скоростей в Казахстане такая же как и между российским чемпионатом и топ европейскими. Но, Станислав Черчесов, оказывается, не надо подстраиваться под игроков, они умеют не только в бей-беги играть. Всё дело в психологии и в умении тренера правильно подобрать и расставить игроков на поле. Всех болельщиков нашей сборной с победой!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      Старикан 9 минут назад

      Всё-таки не даёт мне покоя вопрос: ну как шотланцы могли проиграть этой дворовой команде?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14468

      portero > Старикан 7 минут назад

      Они атаковали всю игру, а у Казахстана всё залетело

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1526

      maygli > Старикан 3 минуты назад

      Иногда так бывает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16059

      oyabun > Старикан 17 секунд назад

      Думаю была крутая недооценка соперника

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      SuperPAV9 10 минут назад

      Да мы их сделали не то что испания ели ели

      2
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      Рейтинг: +546

      ruded > SuperPAV9 5 минут назад

      ... и не доелИ

      1
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      Рейтинг: +4676

      mihail200606 12 минут назад

      Черышев и головин два светлых пятна у нас.. Хорошо, хоть они есть.. Остальное серость и безликость..

      И на евро нам наверное не надо-Египта и сауд. Аравии там не будет)) и опять будет одно разочарование..

      6
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      Рейтинг: +14468

      portero > mihail200606 9 минут назад

      Ахметов тоже неплохо побегал, но что будет дальше

      2
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      Рейтинг: +4676

      mihail200606 > portero 2 минуты назад

      Шапи вот ещё хорош, не знаю когда будет в сборной.. Но главное, чтобы не сдулся пацан со временем..

      1
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      Рейтинг: +18642

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Результат хорош, игра медленная и с браком (кроме Черыша). Самое главное, идти дальше без неоправданной эйфории.

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