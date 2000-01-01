Отбор Евро-2020. Голы Черышева и Дзюбы помогли России разгромить Казахстан

Встреча 2-го тура отборочной стадии Евро-2020 Казахстан – Россия закончилась со счетом 0:4.

В составе гостей дубль оформил полузащитник Денис Черышев. У него теперь четыре мяча в последних трех матчах и девять в официальных десяти за национальную команду.

Нападающий Артем Дзюба забил один гол. Игрок «Зенита» прервал безголевую серию из 16-ти матчей, которая началась в октябре 2018 года.

Защитник хозяев Абзал Бейсебеков отправил мяч в собственные ворота.

Команда Станислава Черчесова набрала первые три очка в группе I и поднялась на вторую строчку. Столько же баллов у Кипра, Бельгии и Казахстана.

В 20:00 по московскому времени команда Сан-Марино примет шотландцев (идут без очков), в 22:45 начнется матч Кипра (0 баллов) и сборной Бельгии.

Отбор ЧЕ-2020. 2-й тур. Группа I

Казахстан – Россия – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 19; 0:2 – Черышев, 45+2; 0:3 – Дзюба, 52; 0:4 – Бейсебеков, 62 (в свои ворота).

Казахстан: Непоходов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко (Ворговский, 29), Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух, Заинутдинов, Муртазаев (Турызбек, 59).

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев, 61), Ахметов (Ал. Миранчук, 72), Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба (Чалов, 82).

Предупреждения: Суюмбаев, 50; Куат, 59; Ахметов, 64 – Черышев, 70.

Календарь квалификации Евро-2020

Результаты квалификации Евро-2020