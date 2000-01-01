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    Дзюба забил впервые за 5 месяцев

    Сборная России играет на выезде против казахстанцев в рамках отборочной стадии Евро-2020 (3:0; 55-я минута).

    На 52-й минуте забил нападающий гостей Артем Дзюба.

    Футболист «Зенита» прервал безголевую серию из 16-ти матчей, которая началась 25-го октября после матча с «Бордо» в Лиге Европы (2:1; 3-й тур группового этапа).

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1526

      maygli 10 минут назад

      Ну слава богу!!! Наконец то забил. Может теперь его прорвёт.
      Вообще Дзюбе здесь чертовски повезло он чуть-чуть во вратаря не попал.
      Если бы вратарь не стал падать, чётко ему бы в руки пришло.

      1
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      Рейтинг: +16059

      oyabun 16 минут назад

      Там только ногу надо было подставить. Черышев настолько выложил на блюдечке, что и одноногий забил бы.

      4
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      Рейтинг: +9457

      sssrspartak > oyabun 12 минут назад

      другие то не забили!!игнатьев например!!не умоляя достоинств дзюбы можно сказать что они с черышевым лидеры сборной!!

      1
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      Рейтинг: +18641

      gol_kak_sokol 18 минут назад

      Теперь ждем Сан Марине штук шесть-семь

      2
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      Рейтинг: +192

      латунный сепаратист 22 минуты назад

      завтра в стране выходной обявили деревяный забил .и правда змс

      1
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      Рейтинг: +12369

      shinnik 50 минут назад

      и что вам всем не нравится-то.щелкопёры малолетние...
      очков не добрали..(

      -1
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      Рейтинг: +216

      Cнег > shinnik 27 минут назад

      Грамотность твоя на сайте...

      2
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      Рейтинг: +364

      qawzsexdr 53 минуты назад

      В той ситуации даже сам гений забил бы (зЭЭЭ болотый)

      1
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      Рейтинг: +9457

      sssrspartak > qawzsexdr 11 минут назад

      не!болотный не забил бы!!

      1
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      Рейтинг: +181

      Swamp_07 54 минуты назад

      Ничего страшного еще ответная игра есть.

      1
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      Рейтинг: +23

      Реал уе не тот. 58 минут назад

      Ух ты как здорово!
      Казахам гол забил))
      Хорошо что не чукчам.

      -1
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      Рейтинг: +181

      Swamp_07 1 час назад

      Надеюсь не последний!

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