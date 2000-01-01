Дзюба забил впервые за 5 месяцев

Сборная России играет на выезде против казахстанцев в рамках отборочной стадии Евро-2020 (3:0; 55-я минута).

На 52-й минуте забил нападающий гостей Артем Дзюба.

Футболист «Зенита» прервал безголевую серию из 16-ти матчей, которая началась 25-го октября после матча с «Бордо» в Лиге Европы (2:1; 3-й тур группового этапа).