Дзюба забил впервые за 5 месяцев

Ну слава богу!!! Наконец то забил. Может теперь его прорвёт.
Вообще Дзюбе здесь чертовски повезло он чуть-чуть во вратаря не попал.
Если бы вратарь не стал падать, чётко ему бы в руки пришло.
Сборная России играет на выезде против казахстанцев в рамках отборочной стадии Евро-2020 (3:0; 55-я минута).
На 52-й минуте забил нападающий гостей Артем Дзюба.
Футболист «Зенита» прервал безголевую серию из 16-ти матчей, которая началась 25-го октября после матча с «Бордо» в Лиге Европы (2:1; 3-й тур группового этапа).
- Дубль на счету полузащитника Дениса Черышева. У него теперь 9 голов в 10-ти последних матчах за сборную.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.