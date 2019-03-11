Как женщины влияют на футбол? Обсуждаем в подкасте

Новый выпуск подкаста «Скинь мяч» — про женщин. Вспоминаем крутые истории, как женщины меняют мужской футбол. Спорим, можно ли рассказывать о женщинах через красивые фоточки и внешность. Обсуждаем, почему женский футбол такой непопулярный.

Послушать на ютубе:

Другие площадки:

ITUNES

ВКОНТАКТЕ

CASTBOX

PLAYER FM

ТЕЛЕГРАМ

Темы:

01:00 Яркие примеры того, как женщины меняют мужской футбол

05:24 Судьи, комментаторы, звезды — чаще всего, это мужчины. Так и должно быть?

07:57 Женщины в спортивной журналистике

11:15 Стереотипы о футболе мешают женщинам развиваться. Есть примеры

13:15 Как женский спорт развивают в США

14:09 Плеханов и «Россияночка»

15:01 Женский футбол — всегда хуже мужского?

24:21 Обсуждение женщин в футболе всегда сводится к фоточкам. Ужас!

30:42 Как Ада Хегерберг стала лучшей футболисткой мира и почему это важно