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    Как женщины влияют на футбол? Обсуждаем в подкасте

    Новый выпуск подкаста «Скинь мяч» — про женщин. Вспоминаем крутые истории, как женщины меняют мужской футбол. Спорим, можно ли рассказывать о женщинах через красивые фоточки и внешность. Обсуждаем, почему женский футбол такой непопулярный.

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    Темы:

    01:00 Яркие примеры того, как женщины меняют мужской футбол
    05:24 Судьи, комментаторы, звезды — чаще всего, это мужчины. Так и должно быть?
    07:57 Женщины в спортивной журналистике
    11:15 Стереотипы о футболе мешают женщинам развиваться. Есть примеры
    13:15 Как женский спорт развивают в США
    14:09 Плеханов и «Россияночка»
    15:01 Женский футбол — всегда хуже мужского?
    24:21 Обсуждение женщин в футболе всегда сводится к фоточкам. Ужас!
    30:42 Как Ада Хегерберг стала лучшей футболисткой мира и почему это важно

    Источник: Бомбардир

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    11.03.2019 12:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      AEerr 13 марта 2019, 02:29

      Не знаю как в футболе а в НХЛ и НБА очень много девушек журналистов и даже коментаторов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 21:01

      Лучшеб их в футболе вообще не было.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 13:35

      Бабы в основном сосут деньги с мужиков футболеров сами никера не делая. Обычные стервы, мужиков жалко!

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 11 марта 2019, 13:47

      нужно вернуть крепостное право для женщин! Пусть детей рожают!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 11 марта 2019, 13:01

      Проблема, почему женский футбол такой непопулярный лежит на поверхности - игра женщин абсолютна не интересна. Обсуждать там особо то и нечего.

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