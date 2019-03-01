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    Черышев поделился победным фото из раздевалки «Валенсии»

    28 февраля состоялся ответный матч кубка Испании между «Валенсией» и «Бетисом», определивший соперника «Барселоны» по финалу национального турнира. Команда Дениса Черышева с минимальным счетом обыграла обыграла «Бетис» (1:0).

    Черышев поделился победным фото из раздевалки «Валенсии», подписав: «В финале! Команда! Вместе до конца!»

    • Победный мяч на счету Родриго.
    • Денис вышел на поле со скамейки на 68-й минуте.
    • Первый матч завершился в ничью (2:2).

    Источник: Инстаграм Дениса Черышева

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    01.03.2019 07:14
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 13:37

      Хотя Барса и сильней ,но финал всегда непредсказуем.

      7
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > zigbert 1 марта 2019, 13:46

      Барсе повезло что не Бетис , а то финал проводится на домашнем стадионе Бетиса

      12
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    • ...
      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/sportmen

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 1 марта 2019, 12:26

      Гарай:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 марта 2019, 10:29

      Такую Барсу можно обыграть на фарте

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 1 марта 2019, 09:59

      Ну что ж, желаем Черышеву поднять над головой Кубок!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Добрый Бобер 1 марта 2019, 13:45

      с Барсой тяжело будет, 25 мая

      9
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