Хотя Барса и сильней ,но финал всегда непредсказуем.
28 февраля состоялся ответный матч кубка Испании между «Валенсией» и «Бетисом», определивший соперника «Барселоны» по финалу национального турнира. Команда Дениса Черышева с минимальным счетом обыграла обыграла «Бетис» (1:0).
Черышев поделился победным фото из раздевалки «Валенсии», подписав: «В финале! Команда! Вместе до конца!»
- Победный мяч на счету Родриго.
- Денис вышел на поле со скамейки на 68-й минуте.
- Первый матч завершился в ничью (2:2).