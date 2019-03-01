28 февраля состоялся ответный матч кубка Испании между «Валенсией» и «Бетисом», определивший соперника «Барселоны» по финалу национального турнира. Команда Дениса Черышева с минимальным счетом обыграла обыграла «Бетис» (1:0).

Черышев поделился победным фото из раздевалки «Валенсии», подписав: «В финале! Команда! Вместе до конца!»