Дом Бензема ограбили во время матча с «Барселоной»

Воры проникли в дом нападающего «Реала» Карима Бензема.

Грабители влезли в жилище француза во время матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3). На данный момент нет информации о пропавших вещах.

Ранее в этом месяце неизвестные ограбили дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга. Это произошло 16 числа во время встречи каталонцев с «Вальядолидом» (1:0) в 24-м туре Примеры.