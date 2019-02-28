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    Дом Бензема ограбили во время матча с «Барселоной»

    Воры проникли в дом нападающего «Реала» Карима Бензема.

    Грабители влезли в жилище француза во время матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3). На данный момент нет информации о пропавших вещах.

    Ранее в этом месяце неизвестные ограбили дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга. Это произошло 16 числа во время встречи каталонцев с «Вальядолидом» (1:0) в 24-м туре Примеры.

    Источник: Marca

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    28.02.2019 16:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +67330

      portero 1 марта 2019, 14:45

      сегодня праздник день весны, народ гуляет с дудками, трещетками, барабанами, ряженные в костюмах, вот думаю грабить тоже наверное кого нибуть будут

      11
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 марта 2019, 10:04

      НЕправильный мир - тут священника в пору запускать, а они наоборот оскверняют.

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      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 22:18

      вообще то интересно , у них что домохозяек нет , ну чтобы убирала во время того когда они играют

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 28 февраля 2019, 17:44

      Грабили поди фанаты Барселоны или Атлетико)))

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Lester84 28 февраля 2019, 18:08

      Могли и фаны рм за плохую игру

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > SarJr 28 февраля 2019, 22:16

      не там команда курсирует похоже из франции в испанию, границ то нет, с календарем игр и берет что плохо лежит

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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 28 февраля 2019, 17:42

      Не везёт, так во всем сразу

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 февраля 2019, 16:59

      за то что не забил

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 28 февраля 2019, 16:53

      неужели они не могут нанять себе охранника на время матчей? Или я что-то не понимаю?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Untitled-1 28 февраля 2019, 17:36

      Охрана дороже может обойтись,чем то что украли.

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 > александр п 28 февраля 2019, 17:39

      у них там бедно в домах?)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Untitled-1 28 февраля 2019, 18:48

      Ну а что там ,телевизор большой не утащишь ,ноутбук какой нибудь в лучшем случае.

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      Рейтинг: +67330

      portero > Untitled-1 28 февраля 2019, 22:14

      роскоши наверное нет, жильё временное.

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 > portero 28 февраля 2019, 22:39

      ну временно у бенземы далеко уже не временное) ну и всякие украшения женщины, часы. че там еще бывает дорогое.

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      Рейтинг: +67330

      portero > Untitled-1 28 февраля 2019, 22:52

      видел дом Вальдеса первая линия на море и при наличии сигнализации к нему не подобраться всё просматривается

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      Рейтинг: +67330

      portero > portero 28 февраля 2019, 22:54

      да он его продал за 21 лям, украинцу

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 28 февраля 2019, 16:47

      Новая составляющая в европейском футбольном бизнесе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > DOCTOR PENALTY 28 февраля 2019, 17:36

      Эта составляющая скорей всего цыгане или марокканцы.

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      Рейтинг: +67330

      portero > александр п 28 февраля 2019, 22:08

      шустрые нелегалы, конечно не все многие уже коренные жители

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