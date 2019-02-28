Впервые за 23 года «Реал» потерпел пять крупных поражений в одном сезоне

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

Для мадридцев это пятое крупное поражение в текущем сезоне. Подобного с ними не происходило с кампании-1995/96.

В нынешнем сезоне «Реал» проиграл с разницей в три и более голов ЦСКА, «Эйбару», «Севилье» и дважды «Барселоне».

По итогам 25 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 48 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» играют с «Аяксом». Первый матч завершился победой испанцев со счетом 2:1, ответная игра состоится 5 марта.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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