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    Впервые за 23 года «Реал» потерпел пять крупных поражений в одном сезоне

    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

    Для мадридцев это пятое крупное поражение в текущем сезоне. Подобного с ними не происходило с кампании-1995/96.

    В нынешнем сезоне «Реал» проиграл с разницей в три и более голов ЦСКА, «Эйбару», «Севилье» и дважды «Барселоне».

    • По итогам 25 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 48 очков.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» играют с «Аяксом». Первый матч завершился победой испанцев со счетом 2:1, ответная игра состоится 5 марта.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: твиттер Педро Мартина

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    28.02.2019 10:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:13

      До конца сезона есть время это рекорд превзойти.

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 28 февраля 2019, 16:21

      Чтоб Вас ещё и Аякс разделал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 15:23

      Перемены в Реале не пошли на пользу команде.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 28 февраля 2019, 15:42

      Видимо это была роковая ошибка Переса!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Fin035 28 февраля 2019, 15:58

      Конечно же Перес не предполагал что все так резко начнет рушится.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 28 февраля 2019, 14:36

      Думаю, что Перес уже раз 100 пожалел продав Роналду и отпустил Зидана! Теперь скорее всего гегемония Реала на ближайшие годы утихнет на время, пока не вырастет новый Роналду! Конечно к Эль Классико интерес будет всегда, но, однозначно не такой, как раньше, так как изюминку к этому торту добавляли Месси и Роналду!

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