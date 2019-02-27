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    Бэйл выложил фото с Лукасом перед Эль Класико: «Команда! Дружба! Вперед, Мадрид!

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл опубликовал фотографию с нападающим Лукасом Васкесом.

    В 23:00 по московскому времени сливочные примут «Барселону» в рамках ответного полуфинала Кубка Испании. Первый матч закончился со счетом 1:1.

    «Команда! Дружба! Вперед, Мадрид!» – подписал пост 29-летний валлиец.

    Бэйл в матче Примеры против «Леванте» (2:1; 25-й тур) отказался праздновать свой победный гол и скинул руку Васкеса с плеча.

    Источник: Твиттер Гарета Бэйла

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    27.02.2019 21:33
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