Бэйл выложил фото с Лукасом перед Эль Класико: «Команда! Дружба! Вперед, Мадрид!

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл опубликовал фотографию с нападающим Лукасом Васкесом.

В 23:00 по московскому времени сливочные примут «Барселону» в рамках ответного полуфинала Кубка Испании. Первый матч закончился со счетом 1:1.

«Команда! Дружба! Вперед, Мадрид!» – подписал пост 29-летний валлиец.

Бэйл в матче Примеры против «Леванте» (2:1; 25-й тур) отказался праздновать свой победный гол и скинул руку Васкеса с плеча.