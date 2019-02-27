Бэйл выложил фото с Лукасом перед Эль Класико: «Команда! Дружба! Вперед, Мадрид!

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл опубликовал фотографию с нападающим Лукасом Васкесом.
В 23:00 по московскому времени сливочные примут «Барселону» в рамках ответного полуфинала Кубка Испании. Первый матч закончился со счетом 1:1.
«Команда! Дружба! Вперед, Мадрид!» – подписал пост 29-летний валлиец.
Бэйл в матче Примеры против «Леванте» (2:1; 25-й тур) отказался праздновать свой победный гол и скинул руку Васкеса с плеча.
- В 31 матче текущего сезона у Бэйла 13 голов и 5 ассистов.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
EQUIPO! UNIÓN! HALA MADRID! pic.twitter.com/4ccdKjCrQS— Gareth Bale (@GarethBale11) 27 февраля 2019 г.