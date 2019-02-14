Приходите к нам работать. Мы ищем PHP-разработчика

«Бомбардир» развивается. Мы ищем новости, пишем тексты, обсуждаем матчи и вместе с вами делаем футбол интересным. Сейчас нашей команде нужен PHP-разработчик. Присоединяйтесь и становитесь частью большой компании.

Обязанности:

• Разработка и поддержка внутренних систем компании и медиа проектов;

• Оптимизация, документирование и рефакторинг существующего кода;

• Работа с фреймвокром PHP – Yii2.

Основные требования:

• Владение базовыми инструментами разработки – PHP + HTML + CSS + JS;

• Основы ООП;

• MySQL;

• Git;

• Технический английский.

Приветствуется, не обязательно, но чему точно придется научиться:

• Bootstrap, Less;

• Yii2, Composer, Vagrant, Redis;

• Паттерны проектирования, принципы ООП;

• RESTfull API;

• jQuery, Webpack, Vue.js.

Условия:

• Работа в команде профессионалов, знающих свое дело;

• Возможность принять участие в разработке игр с многомиллионной аудиторией;

• Посещение профильных конференций;

• Классная команда и неформальная обстановка в офисе (поддерживаем коллег по интересам, играем в видеоигры, футбол, настолки, смотрим фильмы);

• Располагающая рабочая среда (удобный офис в 5 минутах от метро, комфортное рабочее место, кофе-сладости, фрукты, простые завтраки, особые вкусности по пятницам);

• Возможность профессионального роста;

• График работы с 10.00 до 19.00;

• Трудоустройство по ТК РФ;



Данная вакансия предполагает выполнение тестового задания;



Рассматриваем кандидатов разного профессионального уровня, поэтому размер оплаты обсуждается на собеседовании и зависит от опыта и навыков кандидата.

Для связи пишите на почту info@bombardir.ru