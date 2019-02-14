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    Приходите к нам работать. Мы ищем PHP-разработчика

    «Бомбардир» развивается. Мы ищем новости, пишем тексты, обсуждаем матчи и вместе с вами делаем футбол интересным. Сейчас нашей команде нужен PHP-разработчик. Присоединяйтесь и становитесь частью большой компании.

    Обязанности:

    • Разработка и поддержка внутренних систем компании и медиа проектов;
    • Оптимизация, документирование и рефакторинг существующего кода;
    • Работа с фреймвокром PHP – Yii2.

    Основные требования:

    • Владение базовыми инструментами разработки – PHP + HTML + CSS + JS;
    • Основы ООП;
    • MySQL;
    • Git;
    • Технический английский.

    Приветствуется, не обязательно, но чему точно придется научиться:

    • Bootstrap, Less;
    • Yii2, Composer, Vagrant, Redis;
    • Паттерны проектирования, принципы ООП;
    • RESTfull API;
    • jQuery, Webpack, Vue.js.

    Условия:

    • Работа в команде профессионалов, знающих свое дело;
    • Возможность принять участие в разработке игр с многомиллионной аудиторией;
    • Посещение профильных конференций;
    • Классная команда и неформальная обстановка в офисе (поддерживаем коллег по интересам, играем в видеоигры, футбол, настолки, смотрим фильмы);
    • Располагающая рабочая среда (удобный офис в 5 минутах от метро, комфортное рабочее место, кофе-сладости, фрукты, простые завтраки, особые вкусности по пятницам);
    • Возможность профессионального роста;
    • График работы с 10.00 до 19.00;
    • Трудоустройство по ТК РФ;

    Данная вакансия предполагает выполнение тестового задания;

    Рассматриваем кандидатов разного профессионального уровня, поэтому размер оплаты обсуждается на собеседовании и зависит от опыта и навыков кандидата.

    Для связи пишите на почту info@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир

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    14.02.2019 16:00
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