Приходите к нам работать. Мы ищем PHP-разработчика

«Бомбардир» развивается. Мы ищем новости, пишем тексты, обсуждаем матчи и вместе с вами делаем футбол интересным. Сейчас нашей команде нужен PHP-разработчик. Присоединяйтесь и становитесь частью большой компании.
Обязанности:
• Разработка и поддержка внутренних систем компании и медиа проектов;
• Оптимизация, документирование и рефакторинг существующего кода;
• Работа с фреймвокром PHP – Yii2.
Основные требования:
• Владение базовыми инструментами разработки – PHP + HTML + CSS + JS;
• Основы ООП;
• MySQL;
• Git;
• Технический английский.
Приветствуется, не обязательно, но чему точно придется научиться:
• Bootstrap, Less;
• Yii2, Composer, Vagrant, Redis;
• Паттерны проектирования, принципы ООП;
• RESTfull API;
• jQuery, Webpack, Vue.js.
Условия:
• Работа в команде профессионалов, знающих свое дело;
• Возможность принять участие в разработке игр с многомиллионной аудиторией;
• Посещение профильных конференций;
• Классная команда и неформальная обстановка в офисе (поддерживаем коллег по интересам, играем в видеоигры, футбол, настолки, смотрим фильмы);
• Располагающая рабочая среда (удобный офис в 5 минутах от метро, комфортное рабочее место, кофе-сладости, фрукты, простые завтраки, особые вкусности по пятницам);
• Возможность профессионального роста;
• График работы с 10.00 до 19.00;
• Трудоустройство по ТК РФ;
Данная вакансия предполагает выполнение тестового задания;
Рассматриваем кандидатов разного профессионального уровня, поэтому размер оплаты обсуждается на собеседовании и зависит от опыта и навыков кандидата.
Для связи пишите на почту info@bombardir.ru