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    Прядкин: «Возвращение к системе «весна-осень» ничего не даст»

    Президент РПЛ и временно исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин выразил мнение, что не стоит возвращаться к системе «весна-осень», по которой ранее проводился чемпионат России.

    «Повышение посещаемости матчей лиги, несомненно, является одним из важнейших результатов первой части сезона. По завершении первого круга мы зафиксировали увеличение средней посещаемости на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Я, честно говоря, вообще думал, что на матчах первых туров трибуны будут пустоваты. Но нет, люди пошли на стадионы! Вы посмотрите, арены Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Самары, Краснодара, других регионов переживают настоящий футбольный бум! Чемпионат мира дал прирост посещаемости, мы даже не думали, что настолько.

    При этом все мы понимаем, что объективно – из-за погодных условий – посещаемость в осенней части всегда снижается. Возвращение к системе «весна – осень» ничего не даст. Руководители клубов не складывают руки, проводятся дополнительные работы по утеплению, закрываются контуры стадионов, рассматривается вопрос об установке дополнительных систем обогрева зрительских мест. Для того чтобы дополнительно мотивировать клубы к активной работе с болельщиками, в Премьер-Лиге разработана новая система распределения доходов от реализации коммерческих и медиаправ», – заявил чиновник.

    • По системе «осень-весна» российский чемпионат разыгрывается с сезона 2012/13.
    • За шесть лет ни один из наших клубов не выиграл еврокубков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.02.2019 07:24
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    Комментарии91
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 февраля 2019, 15:41

      не стоит возвращаться???
      Есть смысл этот вопрос обсудить, чтобы лишний раз убедиться, что переход на «весна-осень» было правильным решением.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 15:14

      Менять надо не столько систему, сколько митрофанушек-приспособленцев в этой системе, не способный составить календарь и провести чемпионат страны.

      4
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 15:24

      Здоров,Олежик!
      Дай мне власти ,хоть на сутки,я им всем бы козью морду показал.......
      Всех до одного ,без выходного пособия,с конфискацией имущества.
      Ищще благодарить будут,что жизнь оставил...)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 15:36

      Привет Лёша !. Дилетанты, бездари и т.д., коих я объединяю одним словом "митрофанушки", теперь всюду в разных сферах. Профессионализм давно на задворках, теперь личная преданность и угодничество правит бал. А среди согласных, всегда найдутся шипящие...

      4
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 16:07

      К сожалению. Жизнь в России ты знаешь намного лучше меня,
      А обида не гложет?
      Это я к тому, что ежедневно наблюдая сей бардак , люд и поделать ничего не может.
      Типа ,жри что дают. Ощущение такое,что имеешь дело с глухонемыми. Так тем хоть простительно.

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      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 16:13

      Да разве это только у нас. По всему миру сытый голодного не разумеет. Во Франции "жёлтые жилеты" протестуют, у вас как и у наших соседей делают ноги из страны в поисках работы и лучшей жизни. Кто-то приспосабливается и устраивается в нынешних реалиях, но бОльшая масса вынуждена существовать и выживать, наблюдая за пиром во время чумы...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 16:50

      Отсель и мораль : Back in The USSR , битлы ,как предвидели...
      Тогда не все так нагло было, а щас - хошь воруй,хошь ври с экрана, людей мочить,что дрова колоть.....свобода ёлы-палы..
      Не подходит этот строй для России - не под-хо-дит!

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      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 16:52

      Свобода, равенство и братство, как и социальная справедливость нам ближе. )))

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      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 17:28

      а чё ты улыбаешься ?
      в той жизни мы 40 лет прожили,а в этой и 30ник еще не набрали..
      ps пойду в лавку за добавкой ,сегодня девки пляшут,типа выходной...

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      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 17:37

      Понятно. За нормой следи, как я у тебя не получается. Я вот вином сухим затарился, купив 10 разных бутылок и 2 водочки "Бульбаш" особой. У тебя не столько выходной, сколько отсыпной...

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      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 18:59

      Верно..А посему за твое и мое здоровье.
      Тихими зимними вечорами ...они по-стариковски ,скрепя несмазанными суставами ,иронизируя над житьем-бытьем ,потихоньку посасывали ,что бог послал,кто винца ,а кто чачу -
      такое здесь тоже можно встретить,главное горит....)))

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      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 19:21

      У нас по магазинам продают заводскую ( я еще не покупал ) и в кафе у грузин можно купить домашнего вина и чачу. Я как в армии в Сухуми её несколько раз попробовал, а она была под 70%. Украинский самогончик отдыхает против неё.))) Но и домашнего нашего я бы тоже накатил в этот зимний вечер. Но пока под красное сухое испанское темпранильо смотрю по интернету Атлетико- Реал. Рекомендую второй тайм посмотреть. Игра очень интересная. Винисиус на левом фланге просто на скорости делает защиту "матрасников".

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 20:50

      Смачно пишешь ,надо тебя послушаться....
      Говоришь Атл - Реал ,Реал делает...
      А в Таллине в августе все наоборот было)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 20:58

      Кто владеет словом, тот и дело знает. ))) Нам перебирать уже нельзя, тем более крепкими напитками, а ты ещё и куришь. Свои проблемы ты хорошо знаешь.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 21:46

      Олег, все это ба -ловс-тво...
      А теперь о футболе.
      Сегодня в Ла Лиге состоялся важный матч.
      Голы - 1-й понравился ,Гризман получил супер пас ,там не забивать было бы позором...2-1 Пенальти ,на совести судьи.
      4 раза пересматривал...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 22:03

      Там и в первом тайме Винисиус несколько раз выдавал шикарные пасы. Один раз слева правой ногой внешней стопой такой пас-конфетку выдал, но нападающий сходу неудачно пробил. Гризману тоже пас отличный выдали, мог и не забить . попав во вратаря. Пенальти назначали видеоарбитры, судья в поле к монитору не подходил, а доверял их решению. Нарушение начиналось за пределами штрафной и закончилось в самой штрафной. Когда забивал Гризман, его партнёр с нарушением завладел мячом, ударив по ноге соперника и тот упал, а он завладев мячом, дал голевой пас. Судить матч таких непримиримых соперников очень тяжело.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 22:26

      Ладушки,давай старина ,до завтра....устал

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 февраля 2019, 22:31

      Отдыхай, Лёша, до завтра.

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 9 февраля 2019, 14:55

      не верю что такая сУПЕР-ДЕРЖАВА не сможет ничего сделать с климатом для комфортных условий отечественного футбола......пфффф....

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 9 февраля 2019, 14:02

      веснаосень или осеньвесна разницы нет, нужно летом играть по два матча в неделю, чтоб зимой не мерзнуть на полях

      4
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      Рейтинг: +253

      Марк Аврелий! > МЯСО87 9 февраля 2019, 23:18

      Согласен на все 200%

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 февраля 2019, 13:31

      Правильно мужики говорят!!! Календарь составлять при участии тренеров! Учитывать ЛЧ и ЛЕ! А так , если смотреть с персональной ложи, да под кофе с коньячком, то можно чемпионат и зимой проводить!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > батог 9 февраля 2019, 13:41

      Добавлю! Принимать календарь в 3-х "чтениях". Можно с обсуждением в СМИ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:31

      Менять систему сейчас ,нет никакого смысла. Лучше скорректировать календарь так что бы матчи в холодные месяцы -март ,ноябрь ,декабрь проводить в более теплых регионах.

      7
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 9 февраля 2019, 13:49

      И в Питере,в Москве же раньше был манеж,его использовать можно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 9 февраля 2019, 13:51

      Саш ,как говорится, наши слова,да богу уши.
      Если футбол для народа,а для кого ж еще ?
      Так и считайтесь с ним...
      PS Казалось,что тут неясного?
      Начинаете 2ой круг с южных городов и заканчиваете на южных....
      А если ,кто то из чиновников не согласен с такой постановкой вопроса,то он жулик,взяточник,казнокрадец,придурок и сволочч....
      Дурную траву с поля вон!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 9 февраля 2019, 14:30

      Привет Леш! Чиновники от футбола сидят в ВИП ложах ,если придут на стадион. Смотрят увлекательный поединок потягивая пивко. Их бы пригласить на открытый стадион при -20 градусах. Решение бы им сразу пришло в голову.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 9 февраля 2019, 15:20

      Истину глаголишь....Но пивасик ,видать,отключил энти самые
      в башке функции....
      Ну и как следствие: потрепались и разошлись)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 февраля 2019, 13:30

      Интересно, в какой стране живет этот Прядкин? Все, повторюсь, все россияне скажут, что смотреть футбол на открытом стадионе (и даже получать удовольствие) куда приятней в мае-июне-июле, чем мерзнуть в ноябре-декабре-марте. Какой на хрен футбол в сугробах?! Про технику игроков и травмы на промерзшем газоне вообще молчу... Идиот!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 13:09

      Прядкин: «Возвращение к системе «весна-осень» ничего не даст для моего кармана»

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 февраля 2019, 12:29

      Не надо дергать ни игроков ни народ.
      Перешли на новые сроки ,так и подстраивайтесь под них !
      И не **. мозги себе и другим.
      Ваш главный косяк,как тут правильно пишут ,составление календаря....
      А вам же пох....вот и устраиваете ,,футбольный хоккей,, при(-) tC ...когда собака даже хозяина не выпустит))))

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 февраля 2019, 12:21

      Конечно не даст, вопрос только: кому не даст? Расскажите это болелам и футболистам , которые в двадцатиградусный мороз на стадионах мёрзнут...

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